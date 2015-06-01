Dnevni horoskop za 21. avgust.2026.

Ovan

Posao: Ne žurite sa odlukom jer se važan detalj može pojaviti u posljednjem trenutku. Ljubav: Partner vam pokazuje koliko mu je stalo, dok slobodni Ovnovi mogu privući pažnju osobe koja im je već neko vrijeme zanimljiva. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za odmor.

Bik

Posao: Novčana situacija se polako stabilizuje, a jedan dogovor može vam donijeti dodatnu sigurnost. Ljubav: Moguće je lijepo iznenađenje od voljene osobe. Slobodni Bikovi uživaće u neobaveznom flertu. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti.

Blizanci

Posao: Danas ćete lako završavati obaveze koje ste prethodnih dana odlagali. Ljubav: Jedna poruka može pokrenuti razgovor koji ste dugo priželjkivali. Zdravlje: Kratak predah tokom dana učiniće vam dobro.

Rak

Posao: Pred vama je prilika da pokažete znanje i iskustvo, naročito pred osobama koje odlučuju o vašem napretku. Ljubav: Emocije su jake, ali nemojte očekivati da partner čita vaše misli. Zdravlje: Moguća je pojačana osjetljivost na stres.

Lav

Posao: Neko će danas cijeniti vaš trud više nego što očekujete, a pohvala može otvoriti vrata novoj prilici. Ljubav: Privlačnost je naglašena i teško ćete ostati neprimijećeni. Zdravlje: Prijaće vam fizička aktivnost.

Djevica

Posao: Ne preuzimajte tuđe obaveze ako već imate dovoljno svojih. Danas je važno da postavite granice. Ljubav: Partneru je potrebna vaša nježnost, a slobodne Djevice mogu doživjeti zanimljiv susret. Zdravlje: Obratite pažnju na napetost i umor.

Vaga

Posao: Stiže informacija koja može promijeniti vaše planove za naredne dane. Ljubav: Moguće je pomirenje ili razgovor koji vraća bliskost. Slobodne Vage očekuje prijatno poznanstvo. Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.

Škorpija

Posao: Ne otkrivajte svima svoje planove. Tišina vam danas može biti najbolji saveznik. Ljubav: Ljubavna situacija postaje jasnija kada prestanete da tražite skrivene poruke u svakoj sitnici. Zdravlje: Pronađite način da se oslobodite nagomilane napetosti.

Strijelac

Posao: Dan je odličan za nove ideje i kontakte sa ljudima koji vam mogu biti korisni u budućnosti. Ljubav: Očekuje vas više spontanosti i smijeha. Slobodni Strijelčevi mogli bi da upoznaju nekoga potpuno neočekivano. Zdravlje: Više boravka na otvorenom popraviće vam raspoloženje.

Jarac

Posao: Jedan zadatak zahtijevaće više vremena nego što ste planirali, ali ćete ga uspješno privesti kraju. Ljubav: Ne dozvolite da poslovne obaveze potisnu emocije. Voljena osoba želi više vašeg vremena. Zdravlje: Moguća je iscrpljenost pred kraj dana.

Vodolija

Posao: Kreativno rješenje donosi vam prednost u situaciji koja je djelovala komplikovano. Ljubav: Neočekivan susret može probuditi emocije za koje ste mislili da su prošlost. Zdravlje: Odmorite oči i napravite pauzu od telefona i računara.

Ribe

Posao: Danas možete dobiti potvrdu da ste napravili dobar potez, čak i ako njegovi rezultati još nisu potpuno vidljivi. Ljubav: Jedan iskren razgovor može promijeniti atmosferu u vezi. Slobodne Ribe očekuje zanimljiv kontakt. Zdravlje: Ne ignorišite potrebu za snom i odmorom,piše Mondo

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