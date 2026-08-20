Novi problem na granici po povratku s mora: Kazne i do 300 eura

Gužve trenutno nisu prevelike, ali se ipak formiraju kolone od cijelog jutra, što je očekivano za jeku sezone. Međutim, razlog za to više nisu samo ljetni odmori, već i rigorozna primjena modernog sistema pametnih kamera “Safe City” (“Siguran grad”), koji je počeo sankcionisati i vozače sa stranim registarskim tablicama.

Period u kojem su strani državljani mogli proći nekažnjeno za prekršaje napravljene na makedonskim autocestama zvanično je završen. Sistem za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR) sada je potpuno povezan s graničnim prijelazima, što je izazvalo velike gužve na šalterima.

Kamera postavlja “zamku” na ključnim dionicama Koridora 10 kroz Sjevernu Makedoniju. Ukoliko ste prekoračili brzinu, prošli kroz crveno svjetlo ili napravili drugi saobraćajni prekršaj, sistem to automatski registruje.

Onog trenutka kada vozilom stignete na granični prijelaz Tabanovce radi izlaska iz zemlje, graničnoj policiji na ekranu pojavljuje se crveno obavještenje. Vozač se odmah isključuje iz saobraćaja, uručuje mu se zapisnik i platni nalog.

Pošto strani državljani zakonski ne mogu napustiti teritoriju Sjeverne Makedonije dok ne izmire dugovanja prema državi, na samom prijelazu formirali su se veliki redovi ljudi koji čekaju ispred šaltera banaka i pošta kako bi uplatili kazne.

To je lančano usporilo rad kompletne granične policije i stvorilo dodatna višesatna zadržavanja za sve ostale savjesne vozače.

Kolike su kazne

Za vozače koji prekorače brzinu na autocesti kroz Sjevernu Makedoniju propisane su sljedeće novčane kazne:

Prekoračenje do 30 km/h preko ograničenja: 20 eura

Prekoračenje od 30 do 50 km/h preko ograničenja: 50 eura

Prekoračenje od 50 do 70 km/h preko ograničenja: 300 eura, uz zabranu upravljanja vozilom od 3 do 12 mjeseci.

Stanje na granicama

Kada je riječ o povratku s ljetovanja iz Grčke, na najvećem i najprometnijem prijelazu Evzoni trenutno se čeka oko pola sata za ulazak u Sjevernu Makedoniju.

Kada je riječ o pomenutom prijelazu Tabanovce–Preševo, situacija je ovog četvrtka nešto bolja i trenutno se čeka 15 minuta na ulazak u Srbiju,pišu Vijesti

Veće su gužve u pravcu prema moru. Na granici Sjeverne Makedonije i Grčke, Eurozoni, čeka se sat vremena na prelazak prema trenutnim podacima.

Manja su zadržavanja na alternativnim prijelazima Medžetlija, Dojran…

Facebook komentari