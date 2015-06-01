Evropljani gomilaju gotovinu: Strah od rata, požara i cyber napada povećava zalihe

Glavni ekonomista Evropske centralne banke (ECB) Philip Lane kazao je da ukupna količina novčanica u opticaju nastavlja rasti iako se gotovina sve manje koristi za svakodnevne transakcije, piše Guardian.

– Ukupna količina novčanica nastavlja rasti. Kod transakcija njihov broj opada, ali ukupna količina raste – rekao je Lane na konferenciji MacGill Summer School u Irskoj.

Prema podacima ECB-a, vrijednost euronovčanica u opticaju porasla je sa oko jednog biliona eura 2016. godine na približno 1,6 biliona eura, dok je broj novčanica u opticaju premašio 31 milijardu,pišu Vijesti

Rast zaliha gotovine događa se istovremeno s padom njene upotrebe prilikom svakodnevne kupovine. Potražnja za fizičkim novcem posebno raste u periodima krize i neizvjesnosti, kada građani gotovinu doživljavaju kao sigurnu rezervu u slučaju problema s električnom energijom, internetom ili bankarskim sistemima.

Zabrinutost je dodatno povećana ratovima, velikim požarima i poplavama u Evropi te cyber napadima koji mogu privremeno onemogućiti elektronsko plaćanje.

Evropska unija je prošle godine preporučila građanima da budu spremni najmanje 72 sata samostalno funkcionirati u slučaju ozbiljne krize, uključujući prirodne katastrofe, cyber napade ili druge sigurnosne prijetnje.

Među stvarima koje bi domaćinstva trebala imati nalaze se voda, konzervirana hrana, radio na baterije i gotovina.

Facebook komentari