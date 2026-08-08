Meteorolozi upozoravaju: El Ninjo bi mogao oboriti rekorde i biti najjači u više stoljeća

Britanska meteorološka služba Met Office upozorila je da bi klimatski fenomen El Ninjo (El Niño) kasnije ove godine mogao dostići rekordnu snagu, dok bi temperatura površine mora u pojedinim dijelovima Tihog okeana mogla biti više od dva stepena Celzijusa iznad prosjeka.El Ninjo se proglašava kada temperatura površine mora u ključnom području Tihog okeana bude najmanje 0,5 stepeni Celzijusa iznad prosječne vrijednosti. Prema najnovijim mjerenjima, temperature su već znatno iznad tog praga i trenutno premašuju dva stepena u odnosu na uobičajene vrijednosti.

Događaj bez presedana

Najnovije prognoze Met Officea pokazuju da bi temperaturne anomalije kasnije ove godine mogle premašiti i tri stepena, u periodu kada se El Ninjo bude približavao vrhuncu. Ukoliko se takva predviđanja ostvare, bio bi to događaj bez presedana u mjerenjima koja se vode od 1950. godine, a vjerovatno i najjači El Ninjo još od 19. stoljeća.

Situaciju dodatno usložnjava neuobičajeno topla voda u dubljim slojevima okeana. U pojedinim područjima, na dubini od oko 100 metara, izmjerene su temperature približno osam stepeni iznad normale. Takve zalihe tople vode mogle bi dodatno pojačati ovaj klimatski fenomen i produžiti njegovo djelovanje.

Dr. Zik Hausfater (Zeke Hausfather), klimatski naučnik iz istraživačke grupe Berkeley Earth, rekao je:

– Pred nama su još mnogi mjeseci dok se ovaj događaj nastavlja razvijati i to je jedan od razloga zbog kojih smo sve sigurniji da će ovo biti događaj koji će oboriti rekorde – naveo je on.

Nepouzdane tvrdnje

Neke druge klimatske istraživačke grupe prognoziraju još intenzivniji razvoj El Ninja, uz mogućnost da temperatura površine mora bude čak četiri stepena iznad prosjeka.

– Nije izvan okvira mogućeg reći da bi ovo mogao biti najjači El Ninjo u posljednjih 500 ili čak 1.000 godina – rekao je Hausfater, uz napomenu da takvu tvrdnju za tako dug period nije moguće pouzdano potvrditi,piše Avaz

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