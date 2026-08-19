Svijet

Iranski zvaničnik žestoko odgovorio Trampu: Amerikanci su nedorasli situaciji

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Objavljeno prije 40 minuta

Nisam spreman pogledati svoju djecu u oči i reći: “Imali smo priliku nešto učiniti po tom pitanju, ali nismo”, dodao je Hegset

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) najavio da će pojačati pritisak na Iran, oglasio se i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed-Bager Galibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf).U objavi na društvenoj mreži X, Galibaf je poručio da su američki zvaničnici nedorasli situaciji.

– Amerikanci misle da će snažnijim pritiskom na Iran iznuditi ustupke koji nikada nisu bili dio sporazuma. Bessent i Hegseth su potpuno nedorasli situaciji. Prestanite čekati da ta ekipa klovnova izvuče zeca iz šešira i počisti nered koji ste napravili – rekao je iranski zvaničnik.

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) u posljednje vrijeme rijetko je javno govorio o stanju američkog rata protiv Irana, iako je u ponedjeljak branio vojne akcije Trampove administracije tokom događaja u Ajovi (Iowa).

Na skupu organizovanom u čast pripadnika vojske, veterana i njihovih porodica, Hegset je ponovio raniju tvrdnju predsjednika Trampa da je rat bio neophodan kako bi se spriječilo da Teheran razvije nuklearno oružje.

“Vrlo teške stvari”
– Postoji cijena obavljanja vrlo teških stvari, odlaska i odbrane svoje zemlje i osiguravanja da radikalni islamistički luđaci ne dobiju nuklearno oružje – rekao je Hegset,pišu Avaz

– Nisam spreman pogledati svoju djecu u oči i reći: “Imali smo priliku nešto učiniti po tom pitanju, ali nismo” – dodao je.Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) u međuvremenu je prošle sedmice nagovijestio da će Sjedinjene Američke Države uvesti Iranu sankcije kakve nikada ranije nisu viđene.


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