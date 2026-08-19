Iranski zvaničnik žestoko odgovorio Trampu: Amerikanci su nedorasli situaciji

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) najavio da će pojačati pritisak na Iran, oglasio se i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed-Bager Galibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf).U objavi na društvenoj mreži X, Galibaf je poručio da su američki zvaničnici nedorasli situaciji.

– Amerikanci misle da će snažnijim pritiskom na Iran iznuditi ustupke koji nikada nisu bili dio sporazuma. Bessent i Hegseth su potpuno nedorasli situaciji. Prestanite čekati da ta ekipa klovnova izvuče zeca iz šešira i počisti nered koji ste napravili – rekao je iranski zvaničnik.

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) u posljednje vrijeme rijetko je javno govorio o stanju američkog rata protiv Irana, iako je u ponedjeljak branio vojne akcije Trampove administracije tokom događaja u Ajovi (Iowa).

Na skupu organizovanom u čast pripadnika vojske, veterana i njihovih porodica, Hegset je ponovio raniju tvrdnju predsjednika Trampa da je rat bio neophodan kako bi se spriječilo da Teheran razvije nuklearno oružje.

“Vrlo teške stvari”

– Postoji cijena obavljanja vrlo teških stvari, odlaska i odbrane svoje zemlje i osiguravanja da radikalni islamistički luđaci ne dobiju nuklearno oružje – rekao je Hegset,pišu Avaz

– Nisam spreman pogledati svoju djecu u oči i reći: “Imali smo priliku nešto učiniti po tom pitanju, ali nismo” – dodao je.Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) u međuvremenu je prošle sedmice nagovijestio da će Sjedinjene Američke Države uvesti Iranu sankcije kakve nikada ranije nisu viđene.

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