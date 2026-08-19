Indijska misica nađena mrtva, optuženi svekrva i muž

Njezina smrt u gradu Bhopalu pokrenula je medijsku lavinu i otvorila mučna pitanja o pritisku, zlostavljanju i ulozi moćnih pojedinaca. Središnji istražni ured (CBI) sada tereti njezinog supruga, advokata Samartha Singha, i njegovu majku Giribalu Singh, umirovljenu sutkinju, za okrutnost i poticanje na samoubistvo, piše BBC.

Optužnica na 600 stranica

Nakon višemjesečne istrage, koju je CBI preuzeo od lokalne policije zbog sumnji u nepravilnosti, podnesena je opsežna optužnica koja na više od 600 stranica detaljno opisuje događaje koji su prethodili Twishinoj smrti. Iako je njezna porodica od početka tvrdila da je riječ o ubistvu povezanom sa zahtjevima za mirazom, istražitelji su zasad zaključili da je Sharma bila izložena takvom zlostavljanju da joj je oduzet svaki izbor osim da si oduzme život.

“Zbog kontinuirane mentalne okrutnosti od strane oboje optuženih, nije joj preostala druga mogućnost nego da okonča svoj život”, stoji u zaključku Središnjeg istražnog ureda (CBI).

Advokat porodice Sharma, Ankur Pandey, pojasnio je da ove optužbe znače kako istraga smrt smatra “navodnim samoubistvom”.

Ipak, CBI je zatražio dopuštenje za nastavak istrage, ostavljajući otvorenom mogućnost podizanja dopunske optužnice ako se pojave novi dokazi. S druge strane, obrana optuženih tvrdi da je istraga potvrdila njihove početne izjave. ​

– Istraga nije pronašla dokaze o ranijim optužbama za zlostavljanje zbog miraza i ubistva. To govorimo od početka, ali mediji nas nikada nisu slušali – izjavio je Inosh George Carlo, advokat Giribale Singh.

Twisha Sharma, okrunjena za Miss Punea 2012. godine, ostvarila je karijeru kao model i glumica, pojavivši se u nekoliko reklamnih kampanja i jednom filmu na telugu jeziku. Posljednjih godina radila je kao marketinška stručnjakinja. Svog budućeg supruga Samartha upoznala je putem aplikacije za upoznavanje u veljači 2025., a vjenčali su se u prosincu iste godine. Fotografije s vjenčanja prikazuju sretan par, no idila je, prema navodima iz optužnice i svjedočenju njene porodice, bila kratkog vijeka.

Istraga je pokazala da je Samarth nakon vjenčanja svoju suprugu opetovano podvrgavao mentalnoj okrutnosti, koristeći pogrdne izraze i vrijeđajući je zbog njezinih prošlih veza, koje mu je iskreno otkrila.

Njegova majka Giribala, tvrdi CBI, “s vremena na vrijeme poticala je sina na počinjenje mentalne okrutnosti prema Twishi”. Napetosti su kulminirale kada je Twisha u travnju ostala trudna. Njezina porodica tvrdi da su suprug i svekrva doveli u pitanje njezino poštenje, optužujući je da nosi tuđe dijete, te su je početkom svibnja prisilili na pobačaj.

Slučaj je od početka bio obilježen suprotstavljenim pričama. Twishina porodica objavila je poruke koje im je slala, a u jednoj od njih stoji: “Moj život je pakao na zemlji.” Tvrdili su da su Singhovi neprestano prigovarali da vjenčanje nije bilo u skladu s njihovim “standardima”, unatoč danom mirazu – praksi koja je u Indiji ilegalna, ali i dalje raširena,pišu Vijesti

Porodica Singh sve je optužbe nazvala “neutemeljenima”, tvrdeći da je Twisha imala psihičkih problema i da je sama inzistirala na pobačaju jer nije željela djecu. Umirovljena sutkinja Giribala Singh dodatno je šokirala javnost kada je, nekoliko dana nakon smrti svoje snahe, održala konferenciju za novinare i davala intervjue u kojima je raspravljala o Twishinom mentalnom zdravlju.

Opisala ju je kao “liberalnu”, a na pitanje novinara da pojasni taj izraz, govorila je o “promiskuitetu”. Njezini komentari izazvali su bijes javnosti, a mnogi su tražili njezino uhićenje. Samarth se u početku skrivao, no kasnije se predao policiji.

On i njegova majka trenutno se nalaze u zatvoru. Kolege iz filmske industrije pamtili su Twishu kao “predanu i marljivu” osobu punu života, izražavajući šok zbog njezine prerane smrti.

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