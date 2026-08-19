U Beogradu prodato parking mjesto za vrtoglavu cifru novca

Međutim, visoke su cijene i garažnih mjesta.

Kako je objavio Republički geodetski zavod, jedno garažno mjesto u opštini Stari grad plaćeno je čak 54.000 eura.

Sa druge strane, najskuplji su stanovi na Savskom vencu. U saopštenju je navedeno da je najviša cijena po kojoj je prodat jedan stan u toj opštini 1,6 miliona eura, a tu je zabilježen i najskuplji kvadrat – oko 9.300 eura,pišu Vijesti

Najskuplja kuća u drugom kvartalu ove godine prodata je na teritoriji beogradske opštine Voždovac za 1,4 miliona eura, dok je u opštini Stari grad plaćeno najskuplje garažno mjesto – 54.000 eura.

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