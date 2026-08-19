Vrućine se vraćaju: Nakon kratkog osvježenja temperature idu do 38 stepeni

U četvrtak, 20. augusta, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni.

U petak, 21. augusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni,pišu Vijesti

U subotu, 22. augusta, sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.

U nedjelju, 23. augusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

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