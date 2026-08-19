Penzionerima u FBiH stiže veća penzija: U septembru i zaostala razlika

Ovu informaciju saopćio je Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Govoreći za Federalnu televiziju, potvrdio je “da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08 posto”.

Augustovske penzije, uvećane prema konačnom obračunu, trebale bi biti isplaćene 4. septembra, a penzionerima će istovremeno biti isplaćena i razlika za juli, istakao je.

Delić je pojasnio da se ne radi o novom povećanju, već o konačnom obračunu nakon što su prikupljeni svi potrebni statistički podaci. U julu je penzija povećana za 3,5 posto, dok će preostala razlika biti isplaćena retroaktivno,pišu Vijesti

Prema njegovim riječima, “bez izmjena zakona penzije bi ove godine mogle biti povećane najviše pet posto, dok je novim modelom omogućeno povećanje od 15,08 posto”.

Formula usklađivanja zasniva se na kretanju plaća i troškova života, uz povoljniji omjer za penzionere, tvrdio je Delić.

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