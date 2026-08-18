Trump: “Pozivam Irance da se predaju”

Ono što smo koristili je kikiriki. Imamo mnogo oružja srednjeg dometa”, rekao je Trump za Fox news.

Prethodno su neki analitičari u medijima upozoravali da su SAD iskoristile više od polovine svojih zaliha nekih sistema naoružanja u ratu sa Iranom od početka avgusta.

Govoreći o mirovnim pregovorima sa Iranom, Trump je kazao da postoji direktan kanal komunikacije sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ali je dodao da ne žuri da okonča sukob,pišu Vijesti

“Oni su dobri igrači pokera, ali ginu. Nemam vremenski raspored. Ne žurim”, istakao je Trump, govoreći o pregovorima sa Iranom.

On je pozvao Iran da istakne “bijelu zastavu” i da odmah okonča sukob sa SAD, zato što ne može da računa da će postići pobjedu, prenosi Tanjug.

“Trebalo bi da istaknu bijelu zastavu predaje”, rekao je Trump.

Američki predsjednik je kazao da nije zabrinut zbog potencijalnog uticaja rata sa Iranom na predstojeće srednjoročne izbore u SAD.

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