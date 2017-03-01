Godina bez Halida: Njegov glas i dalje odjekuje od Sarajeva do Los Angelesa

Na današnji dan prošle godine preminuo je Halid Bešlić, legenda narodne muzike, čovjek koji je bio izraz duše naroda i koji je svojom pjesmom obilježio generacije.Iza njega je ostala dobrota i pjesma, ona koja se prethodnog ljeta pjevala čak i na Svjetskom prvenstvu na najskupljem stadionu na svijetu u Los Angelesu. I nije prestala. I neće.

Njegov veličanstveni muzički put počeo je, kako je pričao, u jednoj kafani na Sokocu, dok je čekao radnički autobus. Gazda te kafane bio je prvi koji je prepoznao ono što će milioni kasnije voljeti. Tu je nastupao pet godina. Kafana je bila, govorio je Halid: Puna k’o šibica.

S tim iskustvom dolazi u Sarajevo u kojem stiče veliku popularnost i snima prvi singl. A onda je došao prvi nastup u Domu sindikata u Beogradu, tada san svakog pjevača.

Nastupio je s Hankom Paldum, stavio mikrofon u džep, zapjevao “Šeher grade Banja Luko mila” i napravio historiju.

“Nastao je delirijum”. Iskoristio sam momenat i odmah su novine pisale: “Došao neki Bosanac pjeva bez mikrofona”, pričao je Halid.

Ostalo je historija. Redali su se hitovi i albumi. Halidova karijera nije bila rezultat marketinških trikova i kalkulacija već plod iskrenosti, rada i strasti.

Preminuo je u Sarajevu 7. oktobra 2025. godine. Danima poslije su se Bosna i Hercegovina, region i svijet opraštali od legendarnog izvođača.

U njegovu čast organizovan je niz skupova u više od 150 gradova svijeta. U Sarajevu se ispred Vječne vatre, dan uoči dženaze, okupilo više od 20.000 ljudi i uglas plakalo i pjevalo Halidove hitove,pišu Vijesti

Na dan dženaze u Federaciji BiH je proglašen Dan žalosti. Dženaza je klanjana u kompleksu Begove džamije u Sarajevu.

Kolona se potom uputila ka gradskom groblju Bare gdje je Halid Bešlić ukopan.

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