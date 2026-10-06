Poljaci priznali da je gol BiH neopravdano poništen

Selektor Poljske Jan Urban javno je negodovao zbog jedanaesterca dosuđenog za Zmajeve. Međutim, predsjednik Nogometnog saveza Poljske (PZPN) Cezary Kulesza ima drugačiji stav.

U razgovoru za TVP Sport otvoreno je rekao da je jedanaesterac za BiH bio ispravno dosuđen, ali i da je našoj reprezentaciji neopravdano poništen pogodak.

“Svako ima pravo na svoje mišljenje, ali ja mislim drugačije. Jedanaesterac za Bosnu i Hercegovinu je dosuđen potpuno ispravno jer se radilo o očiglednom prekršaju. Štoviše, u situaciji kada je Bosni poništen pogodak, mislim da su se VAR sudije loše ponijele i pogriješile. Moramo stvari procjenjivati pravedno“, poručio je Kulesza.

Poljska je u ovom ciklusu u četiri utakmice osvojila samo četiri boda, ali Kulesza je potvrdio da selektor Urban neće biti smijenjen prije novembra. Tada Poljsku očekuju odlučujuće utakmice protiv Rumunije i Švedske,pišu Vijesti

Predsjednik PZPN-a priznao je da bi eventualno ispadanje u C diviziju Lige nacija bilo ozbiljan udarac, ali je pozvao na smirivanje situacije kako bi reprezentacija nastavak takmičenja dočekala u miru.

Kulesza je govorio i o Robertu Lewandowskom, koji nije putovao s ekipom u BiH iako je odrađivao suspenziju.

Pojasnio je da je to bila isključivo odluka selektora Urbana te da se Savez ne miješa u odluke o sastavu ekipe.

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