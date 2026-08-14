Zvizdić o privođenju Hujdura: Političke odluke ne mogu biti iznad zakona

Zvizdić je naveo da su Hujdur i članovi Udruženja godinama argumentirano upozoravali da su kapaciteti deponije Uborak iscrpljeni, da postoji plan njene sanacije i obaveza pronalaska nove lokacije, te da sadašnje stanje ozbiljno ugrožava zdravlje stanovnika, posebno djece koja žive u neposrednoj blizini deponije.

– Umjesto dijaloga i traženja rješenja, svjedočimo postupcima koji se doživljavaju kao pokušaj zastrašivanja građanskih aktivista – poručio je Zvizdić.

Najavio je da će biti poduzete sve zakonom dozvoljene mjere kako bi se zaštitilo pravo Hujdura i drugih članova Udruženja na slobodno i zakonito djelovanje.

– I da bude potpuno jasno: Uborak će ostati aktuelna tema sve dok se ne pronađe trajno i zakonito rješenje. Političke odluke ne mogu biti iznad zakona, važećih planova i prava građana na zdrav i siguran život – naveo je Zvizdić, saopćeno je iz njegovog kabineta.

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