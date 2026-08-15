Početkom sljedeće sedmice stiže kiša

Prema prognozi meteorološke stranice BHmeteo, do kraja vikenda zadržat će se uglavnom sunčano vrijeme, ali će i sutra temperature ponovo biti visoke, uz vruće i vrlo vruće vrijeme u većem dijelu zemlje.

Hladna fronta

Preokret stiže početkom naredne sedmice. Hladna fronta donijet će kišu, pljuskove i grmljavinu, a promjena bi trebala zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine.

Najviše padavina trenutno se očekuje na sjeverozapadu, zapadu i dijelu sjevera zemlje, dok bi južniji krajevi mogli dobiti manje kiše. Ipak, meteorolozi upozoravaju da količina padavina još nije potpuno izvjesna, jer su u toplijem dijelu godine pljuskovi često vrlo neravnomjerno raspoređeni.

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine također najavljuje frontalni poremećaj koji bi od utorka trebao zahvatiti cijelu zemlju. Najviše padavina prognozira se u sjevernim područjima.

Promjena vremena donijet će i osjetnije osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 13 i 19 stepeni, dok će u Hercegovini biti do 21 stepen. Dnevne temperature trebale bi se spustiti na 23 do 29 stepeni, a na jugu zemlje očekuju se maksimalne vrijednosti do 33 stepena.

Uvod u kasno ljeto

Ipak, ljubitelji ljeta još nemaju razloga za oproštaj od visokih temperatura.

Ova promjena ne znači kraj ljeta. Prema trenutnim prognozama, nakon prolaznog osvježenja temperature će ponovo brzo rasti, pa se do kraja augusta mogu očekivati novi topli i vrući dani.

BHmeteo navodi da promjena početkom naredne sedmice ipak predstavlja svojevrsni uvod u kasno ljeto, period u kojem će, uz povremene vrućine, biti sve više kišnih epizoda i kratkotrajnih osvježenja.

U Sarajevu se nakon kiše i osvježenja u utorak očekuje ponovni porast temperatura i povratak vrućeg vremena. Međutim, prema kraju augusta sve su izraženiji signali za novu promjenu vremena, uz mogućnost zahlađenja i novih padavina.

Drugim riječima, ljeto još nije gotovo, ali ulazi u svoju završnicu. Vrućine će se vraćati, ali će prekidi s kišom i osvježenjima postajati sve češći.

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