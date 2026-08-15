Kakav gol Muharemovića: Bh. reprezentativac makazicama pogodio za Leeds

Leeds u prijateljskom susretu igra protiv njemačkog Augsburga, a Muharemović je bio strijelac drugog gola za engleski tim,pišu Vijesti
Bh. defanzivac sjajno je reagovao i makazicama poslao loptu u mrežu, čime je izazvao oduševljenje na terenu.
Bosanskohercegovački reprezentativac Tarik Muharemović postigao je prvi pogodak u dresu Leedsa, i to na zaista atraktivan način.
Leeds u prijateljskom susretu igra protiv njemačkog Augsburga, a Muharemović je bio strijelac drugog gola za engleski tim,pišu Vijesti
Bh. defanzivac sjajno je reagovao i makazicama poslao loptu u mrežu, čime je izazvao oduševljenje na terenu.