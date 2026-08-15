Diego Luna primio Počasno Srce Sarajeva

Priznanje mu je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, a Luna je u Sarajevo stigao uz veliku pažnju publike i festivalskih gostiju.

– Ovo je tako posebno! Upravo su mi ispričali historiju ovog Festivala, zašto smo ovdje i sve ima potpunog smisla. Tako sam sretan i počašćen što primam ovo prelijepo Srce. Trebalo mi je mnogo godina, ali drago mi je što sam čekao jer večeras imam nešto da vam pokažem na što sam veoma ponosan. Ovaj film je o onima koji odlaze, ali i o onima koji dočekuju. Jer kada nekoga dočekamo, pokazujemo ko smo. Vi ste definitivno pokazali ko ste u Sarajevu. I dođavola, vratiću se kući i reći svima da moraju doći! Način na koji dočekujete je tako poseban. Tako poseban – poručio je Luna.

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Luna je ranije istakao da već godinama želi posjetiti Sarajevo, posebno zbog brojnih pozitivnih priča koje je čuo od kolega koji su ranije učestvovali na festivalu.

„Već godinama želim doći u Sarajevo. Toliko kolega s oduševljenjem je govorilo o Festivalu i svojim iskustvima. Velika mi je čast što je moj rad prepoznat ovim priznanjem“, poručio je Luna.

Dolazak Diega Lune tako je dodatno upotpunio festivalsku večer i još jednom potvrdio međunarodni značaj Sarajevo Film Festivala.

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