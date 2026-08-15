Hezbollah poručio Izraelu: Napadi na Liban ne mogu se nastaviti

„Izrael mora jasno shvatiti da se njegovi napadi, kršenja i pokušaji nametanja svršenog čina ne mogu nastaviti i da će biti dočekani odgovarajućim odgovorom“, saopćila je grupa koju podržava Iran,pišu Vijesti

Hezbollah je istovremeno poručio da libanske vlasti „ne smiju insistirati na nastavku ponižavajućeg puta direktnih pregovora i pružanju neprijatelju besplatnih ustupaka“.

Izraelske snage izvele su u subotu niz zračnih napada na jug Libana, u kojima je, prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, poginulo najmanje 11 osoba, među njima i djeca. Izrael je saopćio da su napadi bili usmjereni na infrastrukturu Hezbollaha i izvedeni kao odgovor na napad te grupe u kojem su ranjena tri izraelska vojnika.

Najnovija eskalacija dodatno ugrožava napore na stabilizaciji juga Libana i pregovore između Libana i Izraela, koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Hezbollah nije direktna strana u tim pregovorima, ali se protivi procesu koji uključuje njegovo razoružavanje i izraelsko povlačenje iz dijelova juga Libana

Facebook komentari