Pronađeno tijelo bh. državljanke koja je nestala tokom požara

Na području Stanića kod Omiša danas je pronađeno tijelo ženske osobe, a hrvatski mediji navode da je riječ o 34-godišnjoj Dragani Antešević, državljanki Bosne i Hercegovine koja je nestala u četvrtak tokom bježanja od požara koji je zahvatio ovo područje.

Zvanična potvrda identiteta očekuje se nakon obdukcije i DNK analize. Ipak, hrvatski mediji, pozivajući se na izvor blizak istrazi, navode da zasad ništa ne upućuje na mogućnost da je riječ o drugoj osobi.

Nestanak prijavljen nakon požara

Prema informacijama MUP-a, Dragana Antešević jedina je osoba čiji je nestanak prijavljen nakon požara na tom području. U jednom trenutku tragalo se i za 65-godišnjom ženom, ali je ona naknadno pronađena živa u bolnici,piše Avaz

Slobodna Dalmacija piše da je tijelo pronađeno nedaleko od mjesta na kojem se Dragana nalazila s još dvije žene koje su automobilom pokušavale pobjeći od požara.

Potraga usmjerena na područje

Ranije je objavljeno da su se u vozilu nalazile tri žene. Jedna je u požaru teško povrijeđena, dok je Dragana tokom haosa nestala.

Zbog toga je potraga bila usmjerena upravo na područje oko mjesta na kojem je automobil posljednji put viđen prije nego što se ona udaljila.

Tačne okolnosti njene smrti, kao i zvanična potvrda identiteta, bit će poznate nakon završetka svih vještačenja.

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