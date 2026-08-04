U Beču izmjerena najveća temperatura ikada

Meteorološka služba navela je da je temperatura izmjerena u sjevernom bečkom okrugu Štamersdorf, dodajući da je riječ o privremenom očitavanju.

Toplotni talas koji je zahvatio centralnu Evropu krajem protekle sedmice doveo je do niza problema poput suša, požara usljed suve vegetacije i visokih temperatura, kao i rekordno niske vodostaje rijeke Dunava, iz čijeg korita su proteklih dana isplivali potopljeni brodovi, neeksplodirane eksplozivne naprave i ostali predmeti.

Stručnjaci predviđaju i povišene cijene hrane usljed nepovoljnih vremenskih uslova za poljoprivredne kulture,piše Vijesti

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