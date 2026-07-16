LJUDI NEĆE MORATI DA RADE?! Maskova predviđanja ŠOKIRALA SVE ODREDA, kaže da će SVIJET ZA 5 GODINA IZGLEDATI OVAKO!

Zaboravite na rana jutra, putovanje na posao u vrijeme najvećih gužvi i osmočasovno radno vrijeme. Prema riječima Ilona Maska, sve bi to uskoro moglo postati prošlost.

Mask, najpoznatiji svjetski tehnološki vizionar i najbogatiji čovjek na planeti – uvjeren je da će vještačka inteligencija i humanoidni roboti u veoma bliskoj budućnosti preuzeti gotovo sve poslove koje trenutno obavljaju ljudi. Rad, tvrdi Mask, više neće biti nužnost, već stvar ličnog izbora.

“Vjerujem da će rad postati dobrovoljan”, izjavio je izvršni direktor Tesle i SpejsIksa u intervjuu za britanski poslovni časopis Ekonomist.

Prema Maskovoj viziji, vještačka inteligencija će najpre zameniti ljude na svim poslovima koji se obavljaju putem računara i pametnih telefona. Zatim slede humanoidni roboti, mašine koje će vještačkoj inteligenciji dati “ruke i noge”, omogućavajući joj da preuzme fizičke poslove u fabrikama, skladištima, prodavnicama i sektoru usluga, piše espreso.

“Vještačka inteligencija će moći da obavlja svaki posao bolje od bilo kog čovjeka”, uvjeren je Mask.

Posebno izdvaja programere. Tvrdi da je veštačka inteligencija već bolja od najmanje 90 odsto profesionalnih softverskih inženjera i da se ubrzano približava nivou na kojem će u programiranju nadmašiti čak 99 odsto ljudi.

Ako mašine preuzmu poslove u kancelarijama, proizvodnji i uslužnom sektoru, proizvodiće više robe i pružati više usluga nego što je to trenutno moguće. Ljudi više neće morati da rade kako bi preživeli ili obezbedili egzistenciju. Mask poredi rad sa bavljenjem baštovanstvom. Danas niko ne mora sam da uzgaja voće i povrće jer ih može jeftinije kupiti u prodavnici. Ipak, mnogi ljudi se bave baštovanstvom iz zadovoljstva. On vjeruje da će budućnost rada izgledati upravo tako: ljudi će raditi zato što to žele, a ne zato što moraju.

Mask procenjuje da će veštačka inteligencija nadmašiti ukupnu ljudsku inteligenciju za približno pet godina. Nakon toga, kako tvrdi, čovječanstvo će ući u ono što on naziva “erom nevjerovatnog obilja”.

“Svaki čovjek će moći da ima sve što može da zamisli”, kaže Mask. Budući da će roboti i veštačka inteligencija biti sposobni da proizvode gotovo sve što je neophodno, stvoriće se uslovi za nivo blagostanja koji je ranije bio nezamisliv. Ipak, upravo je odgovor na to konkretno pitanje privukao najviše pažnje. Kada su ga pitali ko će upravljati svetom u kojem veštačka inteligencija nadmašuje ljude, Mask nije ponudio ohrabrujući odgovor; uporedio je odnos između ljudi i super-inteligentne veštačke inteligencije sa odnosom između ljudi i šimpanzi.

“Teško je zamisliti da šimpanza ima kontrolu”, rekao je. Mask smatra da je razvoj veštačke inteligencije i robotike praktično nemoguće zaustaviti. Čak i da postoji “dugme za stop”, kaže da ga “verovatno ne bi trebalo pritisnuti”. Umjesto da se bori protiv tehnološkog razvoja, on predlaže drugačiji pristup. “Hajde da uživamo u vožnji”, kaže on.

Takođe se, uz dozu ironije, osvrnuo na sopstvenu ulogu u razvoju veštačke inteligencije. Ističe da su njegovi pokušaji da razvije bezbedniju veštačku inteligenciju, uključujući rad na mestu suosnivača kompanije OpenAI, na kraju samo ubrzali razvoj te tehnologije. Njegov zaključak se svodi na jednu rečenicu: “Ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se”.

Prirodno se nameće pitanje: od čega će ljudi živeti ako ne rade? Mask smatra da će budućnost doneti model koji naziva “univerzalni visoki dohodak” – oblik zagarantovanih primanja koji bi svim građanima omogućio visok životni standard. Prema njegovoj zamisli, država bi jednostavno vršila novčane isplate građanima. Njegova logika je sledeća: veštačka inteligencija i roboti proizvodiće toliko robe i pružati toliko usluga da će nastati obilje svega. U takvim uslovima, država bi mogla da deli novac, a da to automatski ne izazove inflaciju. Ako proizvodnja koju obavljaju roboti bude rasla brže od količine novca u opticaju, cene bi, po Maskovom mišljenju, mogle čak i da padnu.

Ipak, on ne krije da prelazak u takav utopijski svet neće biti bezbolan. Koliko će taj proces trajati i kakve će društvene posledice ostaviti, ostaje jedno od najvećih otvorenih pitanja tehnološke revolucije koja je već počela. Mask priznaje: “Mislim da će to biti put pun prepreka”.

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