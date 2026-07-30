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JAK ZEMLJOTRES U NAŠEM KOMŠILUKU: Tresle se kuće, ljudi mislili da je eksplozija

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Objavljeno prije 2 sata

Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je bio snažan i osjetio se intenzivno…

 Rihterova skala, Foto: Allan Swart / Alamy / Profimedia

Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros Hrvatsku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na šest kilometara od Siska, na dubini od devet kilometara. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti, piše espreso.

Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je bio snažan i osjetio se intenzivno, a pojedini ljudi naveli su da su se kuće tresle i da su imali utisak da je odjeknula eksplozija.

Zemljotres se, prema svjedočenjima građana, osetio i u Zagrebu, Glini, Popovači, Kostajnici, Kozarskoj Dubici…


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