Dešava se i to: Kristijano Ronaldo se konačno ženi

Navodi se da je glamurozna ceremonija zakazana za subotu, 1. augusta, na imanju Quinta da Regaleira u Sintri, u Portugalu.

Iako slavni par nije ni potvrdio ni demantirao planove za vjenčanje, javnost već uveliko priča o detaljima.

Izvori bliski paru otkrivaju da je Đorđina tražila da događaj ne bude spektakl, već intimnija proslava za njima najbliže ljude.

Uprkos želji za privatnošću, popis potencijalnih gostiju nagovještava glamurozan događaj svjetskih razmjera.

Među pozvanima su, navodno, nogometne zvijezde Real Madrida Kilijan Mbape, Vinisijus Žunior i Rodrigo, iako Ronaldo nikada nije dijelio svlačionicu s njima u “kraljevskom klubu”.

Za sada se ne zna hoće li vjenčanju prisustvovati njegovi saigrači iz aktuelnog kluba, Al Nasra.

Pored nogometne elite, na popisu se nalaze brojna svjetski poznata imena iz svijeta šoubiznisa i sporta poput glumca Vina Dizela, novinara Pirsa Morgana, muzičkih zvijezda Riane, Dženifer Lopez, Drejka i Travisa Skota, MMA legende Habiba Nurmagomedova, bivšeg saigrača Rija Ferdinanda i popularne internetske senzacije Spida.

Veza između portugalske zvijezde i Đorđine počela je 2016. godine nakon slučajnog susreta u Gučijevoj trgovini u Madridu, gdje je Đorđina radila kao prodavačica.

Nakon dugo zajedničkog života, došlo je vrijeme i za vjenčanje, prenosi Sport Centar.

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