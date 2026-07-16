Kardiohirurg otkrio 4 namirnice koje nikada ne konzumira

Međutim, kada kardiokirurg s tri specijalizacije proglasi gazirana pića “tekućom smrću” i uvrsti ih među najopasnije proizvode za organizam, vrijedi obratiti pažnju.

Dr. Jeremy London, specijalist opće, vaskularne i torakalne kirurgije, postao je popularan na internetu zbog izravnih medicinskih savjeta, a u viralnoj objavi na Instagramu otkrio je četiri stvari koje osobno ne konzumira i detaljno objasnio zašto.

Na prvom mjestu je pušenje, o čemu je bio iznimno jasan: “To je bez sumnje najgora stvar koju možete učiniti za svoje tijelo. Uništava pluća, uzrokuje rak, povećava kardiovaskularni rizik i dovodi do srčanih i moždanih udara. Nemojte pušiti.”

Odmah potom spomenuo je alkohol. Priznao je da se radi o osobnom izboru, ali je bio nedvosmislen.

“Moram vam reći, alkohol je otrovan. Otrovan je za svaku stanicu u tijelu. Vaše tijelo, vaša odluka. Meni je osobno prestanak konzumacije alkohola bila jedna od najvažnijih odluka u odrasloj dobi.”

Treća na popisu su gazirana pića, za koja je upotrijebio najsnažniji izraz. “Tekuća smrt”, rekao je kratko. “Jednostavno ih nemojte piti. Točka.”

Na kraju se osvrnuo na rafinirane ugljikohidrate i pozvao ljude da izbjegavaju kruh i tjesteninu. “Izbjegavajte rafinirano brašno i pšenicu. Kontrola težine osamdeset posto ovisi o prehrani, a dvadeset posto o vježbanju. Jamčim vam da ne možete toliko vježbati koliko možete loše jesti.”

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