Tuširanje toplom ili hladnom vodom – šta je bolje da održite preplanuli ten?

Zato se svake godine ponovo postavlja isto pitanje – da li se nakon povratka s mora treba tuširati hladnom ili toplom vodom kako bi preplanuli ten potrajao što duže?

Temperatura vode zaista ima određenu ulogu, ali ne zato što „zaključava“ ili ispira preplanuli ten. Ono što je zapravo presudno jeste koliko ćete kožu isušiti i koliko ćete joj pomoći da ostane hidrirana.

Stručnjaci savjetuju da, ako želite što duže da zadržite preplanuli ten, izbjegavate vruće tuševe. Vruća voda uklanja prirodna ulja s površine kože, dodatno je isušuje i može ubrzati njeno ljuštenje.

S druge strane, mlaka ili nešto hladnija voda nježnija je prema koži jer manje narušava njenu prirodnu zaštitnu barijeru. Zbog toga koža duže ostaje hidrirana, a upravo hidrirana koža sporije se ljušti.

To, međutim, ne znači da će vas ledeni tuševi održati preplanulima sedmicama duže. Hladna voda sama po sebi ne može da zadrži pigment u koži.

Najvažnije pravilo nije temperatura vode

Ako biste morali da izdvojite samo jednu naviku koja najviše pomaže da ten traje duže, to bi bila redovna hidratacija kože.

Preplanulost postepeno nestaje prirodnim obnavljanjem kože. Kada je koža suva, taj proces često prati vidljivo perutanje i ljuštenje, zbog čega ten izgleda neujednačeno i brže blijedi.

Zato dermatolozi i stručnjaci za njegu kože preporučuju:

svakodnevno nanošenje bogate hidratantne kreme ili losiona

proizvode s hijaluronskom kiselinom, glicerinom, aloe verom ili prirodnim uljima poput shea maslaca ili bademovog ulja

dovoljan unos vode tokom dana kako bi koža bila hidrirana i iznutra.

Nije važna samo temperatura vode, nego i vrijeme koje provodite pod tušem.

Dugi tuševi dodatno isušuju kožu, pa stručnjaci preporučuju da budu što kraći, naročito ako želite da sačuvate preplanuli ten.

Nakon tuširanja mnogi energično trljaju tijelo peškirom, ali upravo to može ubrzati uklanjanje površinskog sloja kože.

Umjesto toga, kožu je bolje lagano tapkati mekanim peškirom, bez grubog trljanja.

Navike koje pomažu da preplanuli ten traje duže

Isto važi i za pilinge. Ako želite da preplanulost traje što duže, neko vrijeme preskočite grube pilinge, jer ubrzavaju uklanjanje mrtvih ćelija kože, a s njima i preplanule boje, prenosi Dan.

Osim hidratacije i nježnog tuširanja, korisne su i ove navike:

birajte blage gelove za tuširanje bez agresivnih sastojaka

nakon kupanja u moru ili bazenu isperite kožu običnom vodom kako biste uklonili so i hlor, koji mogu dodatno da isuše kožu

jedite namirnice bogate beta-karotenom, poput šargarepe, batata i paradajza, te pijte dovoljno vode

nastavite da koristite kremu sa zaštitnim faktorom, jer opekotine i kasnije ljuštenje kože najbrže uklanjaju preplanuli ten.

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