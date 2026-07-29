Danas tačno u 16.35 časova: Pun Mjesec u Vodoliji donosi velike promjene za 4 znaka

Pun Mesec u Vodoliji donosi snažan talas buđenja, iznenadnih uvida i potrebe za oslobađanjem od svega što nas sputava.

Pun Mesec podstiče našu želju za slobodom, autentičnošću i životom po sopstvenim pravilima.

Kako se Sunce nalazi u Lavu, a Mesec u Vodoliji, stvara se napetost između ličnih želja i potreba kolektiva, pa mnogi mogu osetiti potrebu da pronađu ravnotežu između onoga što žele za sebe i onoga što duguju drugima.

Iznenadan preokret

Pun Mesec u Vodoliji često donosi neočekivane preokrete, iznenadne vesti i promene planova koje nas usmeravaju ka novim putevima. Ovo je vreme kada istina izlazi na videlo, kada maske padaju i kada postajemo svesni šta više nema mesto u našem životu. Energija Vodolije podstiče inovacije, hrabre odluke i oslobađanje od zastarelih obrazaca ponašanja.

Mnogi će tokom ovog perioda želeti da prošire krug poznanstava, povežu se sa ljudima sličnih interesovanja ili započnu projekte koji imaju širi društveni značaj.

Ovaj pun Mesec nas podseća da ne moramo da se uklapamo u tuđa očekivanja kako bismo bili prihvaćeni.

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