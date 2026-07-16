Oglasio se Sladić: U junu sve ličilo na pretis lonac, a sada na rernu

Ukratko:

Temperature će u BiH ostati između 34 i 41°C najmanje do 5. avgusta.

Sladić navodi da je sadašnja vrućina podnošljivija zbog manje vlage u zraku.

Uprkos manjem osjećaju sparine, toplotni talas i dalje predstavlja zdravstveni rizik.

Meteorolog upozorava da slijede novi dani ekstremnih temperatura i nova upozorenja nadležnih službi.

Zašto je sadašnji toplotni talas podnošljiviji nego krajem juna?

“Razlika, očekivano, jeste sadržaj relativne vlage u zraku te samim tim i izostanak osjećaja sparine, što doprinosi da se osjećamo lakše uprkos visokim temperaturama. Ovo možemo vidjeti na idućem primjeru iz Mostara: 29. juni 2026. – temperatura zraka u Mostaru 40.2°C, temperatura rosišta 23.3°C, uz subjektivni dojam od 50.4 °C, 29. juli 2026. – temperatura zraka u Mostaru 40.0°C, temperatura rosišta svega 8.7°C, uz subjektivni dojam od 40.7°C”, napisao je Sladić.

Kako je dodao, iako će trenutni toplotni talas biti dugotrajan, osjećaj sparine je znatno umanjeniji, pa je i vrućina tokom dana podnošljivija te se tijelo lakše hladi.

“Ipak, nije bezopasna te je ne smijemo potcijeniti”, napisao je on.

Koliko će trajati ekstremne vrućine u BiH?

Inače, u ranijem oglašavanju Sladić je kazao da će se temperature od 34 do 41 stepen zadržati najmanje do 5. avgusta.

“U petak i tokom vikenda izraženi utjecaj termobaričkog grebena nad našim područjem te pritjecaj vrele zračne mase sa sjevera Afrike, te polje visokog zračnog pritiska u prizemnim slojevima atmosfere uslovit će sunčano vrijeme u Bosni i Hercegovini. Dnevne temperature zraka iznad 40°C prognoziraju se na jugu te lokalno na sjeveru Bosne i Hercegovine, dok će noći biti tropske, naročito u većim naseljenim sredinama u kojima je veće prisustvo betoniziranih površina i gdje se stvara efekat urbanog toplotnog ostrva”, navodi on.

Kako dodaje, u Hercegovini i duž Jadrana živa u termometru tokom noći neće padati ispod 25°C.

“Najmanje do 5. 8. 2026. dnevne temperature zraka u većem dijelu zemlje kretat će se od 34 do 41°C, a u Neretvanskoj dolini lokalno i koji stepen viša. Svježina kratkotrajno prisutna u ranim jutarnjim satima samo u višim predjelima centralne i istočne Bosne. Zračna masa nije pretjerano bogata vlagom, pa je za očekivati da će osjet sparine biti znatno niži nego je to bio slučaj krajem juna”, ističe Sladić.

On je apelovao na građane da obrate pažnju na niz upozorenja koje će u narednim satima, ali i danima izdati nadležne hidrometeorološke službe.

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