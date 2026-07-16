Horor u porodičnoj kući u Francuskoj: U kartonskim kutijama pronađena tijela pet beba

Tijela petero novorođenčadi pronađena su u porodičnoj kući bračnog para u gradu Oranž (Orange) na jugu Francuske.

Kako se navodi, policija je posmrtne ostatke beba pronašla u kartonskim kutijama, i to dan nakon što je majka rodila zdravo dijete, piše Le Parisien.

Skrivala sve tri trudnoće

Ova žena (1994), sinoć je rodila svoje treće dijete, a sve tri trudnoće navodno je skrivala. Njen suprug nije bio kod kuće kada je otišla u bolnicu zbog bolova u stomaku.

Pošto su se ranije prepirali u vezi sa sadržajem nekih kutija u kući, njen suprug ih je odlučio pregledati i tada je pronašao tijelo bebe u raspadanju.

Vreću s pronađenim tijelom odnio je u bolnicu, koja je odmah obavijestila nadležne. Slučaj je preuzela policija iz Avinjona (Avignon) i pretražila kuću,piše Avaz

Par ima dvoje djece

Istražitelji su tako u kući pronašli još posmrtnih ostataka koji nalikuju na fetuse. Bili su spremljeni u plastične vrećice u kutijama.

Par ima dvoje djece u dobi od osam i dvanaest godina. Muškarac je zaposlen, a žena je domaćica. Komšije i poznanici kažu da nisu pravili ikakve probleme ili incidente. Tužilaštvo se nije zvanično oglašavalo o slučaju, a žena je na bolničkom liječenju i još nije uhapšena.

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