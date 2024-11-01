Otac teroriste iz Berlina: Nazvao me par sati prije napada

U napadu je poginula jedna žena, a ozlijeđeno je još 29 ljudi. Osumnjičeni je poginuo jučer tokom pokušaja hapšenja u vrtnoj kućici u berlinskoj četvrti Spandau, kada je policija zapucala.

Njegov otac Tawfik B., 64-godišnji šijit podrijetlom iz južnog Libanona, ispričao je za Spiegel da je s Abdulom razgovarao telefonom samo nekoliko sati prije napada. “Nazvao me i razgovarali smo sasvim normalno, kao i svaki dan. Rekao mi je da mu nedostajem i da bi volio sada biti s nama u Libanonu”, naveo je otac.

“Moj sin je volio sunite”

Abdul Ballout živio je s majkom i dvije od svoje tri sestre u sivoj višestambenoj zgradi nedaleko od kanala Landwehr u Berlinu. Roditelji su razvedeni, a otac jednom godišnje putuje u Libanon kako bi posjetio rodbinu.

Prema očevim riječima, Abdul je završio deset razreda škole, nakon čega je radio različite poslove, “primjerice kao zaštitar ili vozač”, ali nikada nije imao stalno zaposlenje. Dane je provodio spavajući, a noći uz mobitel ili televizor te bi se budio tek kasno poslijepodne.

Govoreći o vjeri svoje obitelji, Tawfik B. rekao je da njegove kćeri nose hidžab, ali da “nisu ekstremno religiozne”. “Mi smo šijiti. Ne podržavamo Islamsku državu”, naglasio je, dodajući da je njegov sin “volio sunite”.

Sukob između dviju najvećih islamskih grana, sunita i šijita, traje stoljećima. Islamska država sunitska je ekstremistička teroristička organizacija koja brutalno progoni šijite.

Prema navodima istražitelja, Abdul B. se radikalizirao. Berlinsko državno tužilaštvo tvrdi da je prošle godine više puta pokušao pridružiti se Islamskoj državi. U maju 2025. otputovao je u Libanon s namjerom da odande ode u Siriju i priključi se toj terorističkoj skupini. U tome nije uspio te je završio u istražnom zatvoru, nakon čega je u Berlinu osuđen na maloljetničku kaznu.

U Libanonu je u srpnju 2025. uhapšen i osuđen na tri mjeseca zatvora zbog poticanja na vjerske i sektaške sukobe. U studenome 2025. vratio se u Njemačku, gdje je uhapšen u Zračnoj luci Berlin Brandenburg i zadržan u istražnom zatvoru.

U maju ove godine osuđen je na godinu i deset mjeseci zatvora zbog pripremanja teškog nasilnog kaznenog djela koje ugrožava državu. Izvršenje kazne odgođeno je za šest mjeseci, a stavljen je pod nadzor probacijskog službenika. Ranije je osuđivan i zbog napada i razbojništva 2022. godine, kao i zbog pljačke u kojoj je žrtvi oteo slušalice 2020. godine.

“Njegova majka je izvan sebe”

Otac tvrdi da je prije nekog vremena pitao sina što misli o Islamskoj državi. “Uvjeravao me da smatra kako je ta teroristička skupina loša”, napomenuo je.

Otac tvrdi da sinu nije dopuštao nositi dugu bradu jer je to smatrao mogućim znakom radikalizacije. “Nisam mu dopuštao da nosi dugu bradu”, rekao je.

Prema njegovim riječima, Abdulove sestre od subote ne prestaju plakati. “Njegova majka je izvan sebe. Ni ja nisam spavao niti sam išta jeo otkako sam čuo vijest”, istaknuo je.

Nožem nasrnuo na policiju

Tawfik B. opisao je sina kao “velikodušnog, osjećajnog i punog ljubavi”, sa “srcem djeteta”. Na pitanje kako je onda mogao počiniti takav zločin, odgovorio je da ima samo jedno objašnjenje. “Netko mu je isprao mozak”, uvjeren je,pišu Vijesti

Poručio je da je nakon napada “stotinama puta” pokušao dobiti sina, no poruke više nisu stizale. “Posljednju poruku primio je u 21:53, a nakon toga više ništa”, izjavio je.

Podsjetimo, policajci su otvorili vatru kada je Abdul s nožem nasrnuo na njih. Abdul je preminuo i time je okončana opsežna potraga pokrenuta nakon što je u subotu nešto prije 22 sata bijeli kombi uletio u mnoštvo ljudi u blizini parka Tiergarten.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt potvrdio je novinarima da dokazi upućuju na to da je riječ o “islamističkom terorističkom napadu”. “Imamo posla s osumnjičenikom koji je i ranije privlačio pozornost velikim brojem kaznenih djela, radikalizacijom i povezanošću s islamističkom scenom”, rekao je Dobrindt.

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