Policija otkrila ko stoji iza napada u Berlinu: Traga se za 21-godišnjim Abdulom B.

Njemačke vlasti raspisale su u nedjelju potjernicu za 21-godišnjim muškarcem koji se sumnjiči za smrtonosni napad kombijem u blizini Parade ponosa u Berlinu, u kojem je jedna osoba poginula, a najmanje 16 je povrijeđeno.Policija i tužilaštvo uputili su apel građanima da pomognu u pronalasku osumnjičenog Abdula B. (Abdul B.), za kojim je pokrenuta intenzivna potraga.

Ranije su nadležni saopćili da je osumnjičeni identifikovan te da se, prema dosadašnjim saznanjima, dovodi u vezu s islamskim grupama koje djeluju u njemačkoj prijestonici.Vlasti za sada nisu objavile dodatne informacije o njegovom mogućem kretanju niti o okolnostima pod kojima je uspio izbjeći hapšenje.Podsjećamo, napad se dogodio u blizini Parade ponosa u Berlinu, kada je kombi uletio među okupljene. U incidentu je jedna osoba izgubila život, dok je najmanje 16 ljudi zadobilo povrede,piše Avaz

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