EVROPA U PLAMENU! 30.000 ljudi u bijegu, proglašeno VANREDNO STANJE – luksuzna naselja spaljena, VOJSKA NA ULICAMA!

Španija je zatražila pomoć četiri protivpožarna aviona putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, sistema za koordinaciju pomoći među državama članicama, kako bi se izborila sa više velikih šumskih požara u blizini Madrida, saopštilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova, piše espreso.

Novi veliki požar u Francuskoj!

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez upozorio je i na drugi veliki požar u oblasti Biskaros, za koji je rekao da je “značajan” i po razmerama sličan glavnom požaru u departmanu Žirond, koji je izbio juče popodne.

Požar je zahvatio više od 2.500 hektara, zbog čega je evakuisano više od 20.000 ljudi. Ministar je istakao da su vremenski uslovi “izuzetno nepovoljni”, što otežava rad za više od 700 vatrogasaca angažovanih na terenu.

More than 100 homes have been damaged by an out-of-control wildfire near Biscarrosse in southwestern France, officials said, as the blaze threatened additional residential areas and forced the evacuation of about 23,000 people. pic.twitter.com/i9DP7uG7JW — Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2026

– Požar nastavlja da se širi – upozorio je Nunjez.

Oko 40.000 ljudi evakuisano iz Žironda

Na jutrošnjoj konferenciji za novinare Nunjez je rekao da je najveći požar u departmanu Žirond, koji je izbio u mjestu Somos, a potom se proširio na poluostrvo Kap Fere (Cap Ferret), već zahvatio više od 10.000 hektara.

– Dok govorim, ukupno 40.000 ljudi je evakuisano ili se trenutno evakuiše zbog ovog požara – rekao je ministar. On je upozorio da požar još nije stavljen pod kontrolu i da se i dalje širi, uprkos naporima oko 1.000 vatrogasaca koji učestvuju u gašenju.

Od početka godine u Francuskoj je u šumskim požarima izgorelo više od 50.000 hektara zemljišta.

Francuska aktivirala Mehanizam civilne zaštite EU

Hiljade ljudi napustile su jugozapad Francuske nakon što su vlasti naredile evakuaciju poluostrva Kap Fere na atlantskoj obali. Stanovnicima je naloženo da napuste područje pre 10 časova, koristeći stotine čamaca ili jedini put koji povezuje poluostrvo sa kopnom.

Više od 10.000 hektara zahvatila su dva istovremena požara, koja su tokom noći probila protivpožarni pojas koji su uspostavili vatrogasci.

Francuske vlasti zvanično su zatražile aktiviranje Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, dok je predsednik Emanuel Makron izjavio da je situacija i dalje “veoma ozbiljna”.

Evropska komesarka za upravljanje krizama Hadža Lahbib potvrdila je da EU, nakon zahteva Francuske, šalje tri aviona-kanadera za gašenje požara.

Vanredna situacija i u Španiji

Ozbiljna situacija razvija se i u Španiji, gde je vlada proglasila nacionalnu vanrednu situaciju zbog velikih šumskih požara u blizini Madrida i Avile. Više od 10.000 ljudi moralo je da napusti svoje domove.

U četvrtak uveče vlasti regiona Madrid zatražile su od centralne vlade da proglasi nacionalnu vanrednu situaciju zbog požara.

Predsednica Madridske autonomne zajednice Izabel Dijaz Ajuso pohvalila je građane zbog odgovornog ponašanja i zahvalila se pripadnicima hitnih službi.

– Iz minuta u minut pratimo situaciju. Duboko smo zahvalni svima na radu, solidarnosti i strpljenju. Čim bude poznat puni obim ove katastrofe, Zajednica Madrida predstaviće paket pomoći i planove za ublažavanje posledica – rekla je ona.

Komandant smene madridske hitne medicinske službe Ester Armela pozvala je građane na dodatni oprez.

– Ako primete dim ili pepeo u vazduhu, preporučujemo da izbegavaju aktivnosti na otvorenom. Osobe koje imaju hronične respiratorne probleme ili alergije trebalo bi da nose zaštitne maske kada izlaze napolje – rekla je Armela.

Dodala je da svi koji razviju ozbiljne simptome treba odmah da pozovu broj hitne pomoći 112.

Španski premijer Pedro Sančez predsedavao je u petak ujutro hitnim sastankom u palati Monkloa, dok je državna meteorološka služba upozorila da opasnost od novih požara ostaje veoma velika.

– Danas će opasnost od požara ostati veoma visoka ili ekstremna na većem delu teritorije uprkos padu temperature. Tokom vikenda očekuje se blago poboljšanje, ali će rizik ponovo porasti narednih dana – saopštila je meteorološka služba, piše espreso.

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