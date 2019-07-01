Sladić najavio “pakao”: Još malo kiše u noći na ponedjeljak, a onda…

Kako je istakao, od sljedeće sedmice dolazi duži period bez značajnijih padavima, uz prosječne dnevne temperature koje će danima biti iznad prosjeka.

“Malo kiše još možemo očekivati u noći na ponedjeljak, nakon čega prognoziramo duži period bez značajnijih padavina. Budući da će naredni period ispuniti kriterij prema kojem će prosječne dnevne temperature zraka najmanje pet dana zaredom odstupati za 5 i više stepeni od prosjeka, možemo konstatovati da slijedi novi toplotni val u našem regionu. Prema trenutnim prognoznim modelima trajao bi najmanje jednu sedmicu, a signali su jednoglasni za natprosječne temperature zraka do 05.08.Povratak izrazito visokih temperatura zraka očekuje se od 29.07. uz maksimalne vrijednosti od 34 do 41 °C. Zračna masa porijeklom sa sjevera Afrike najprije će zahvatiti zapadni i sjeverozapadni dio Europe, prije nego što se premjesti nad centralnu Europu i Balkan. Važan faktor u cijeloj priči bit će nedostatak površinske vlage, koji može značajno izmijeniti karakteristike same zračne mase pa bi izraženiji osjećaj sparine tokom dana uglavnom trebao izostati. S obzirom na isušeno tlo, u narednom periodu obratiti pažnju na odnos prema prirodi jer će rizik od nastanka šumskih požara sve više rasti. Temperature mora u daljem porastu pa početkom augusta nemojte se iznenaditi ukoliko vam more bude neugodno toplo za kupanje,pišu Vijesti

Također, vremenske prilike idu u korist organizatorima Red Bull Cliff Diving World Series – Mostar, ali i 460. tradicinonalnim skokovima sa Starog mosta u Mostaru”, napisao je Sladić.

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