Smrt ključnog Epstajnovog saradnika uzburkala javnost

Siyad (69) pronađen je mrtav u svom domu u Colombu , sjeverozapadno od Pariza, 20. srpnja, izvještava Reuters.

„Nisu pronađeni tragovi nedavnog nasilja koji bi se mogli povezati sa smrću“, priopćilo je tužiteljstvo u Nanterreu, dodajući da obdukcija, koja je obavljena jučer, nije utvrdila neposredni uzrok smrti.

Smrt Epsteinovog ključnog suradnika uzburkala je javnost: Objavilo je tužiteljstvo

Francuski tužitelji danas su izjavili da obdukcija nije pokazala znakove nasilja u smrti bivšeg modnog istraživača Daniela Siada, koji je bio povezan s pokojnim osuđenim američkim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Međutim, pregled je pokazao narušeno zdravstveno stanje i tragove prethodnog srčanog udara, dodalo je tužiteljstvo.

Rezultati toksikoloških i patoloških analiza, koje bi trebale pomoći u utvrđivanju uzroka smrti, još se čekaju.

Siadovo ime pojavilo se gotovo 2000 puta u dokumentima o Epsteinu koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.

Francuski istražitelji stavili su ga pod poseban nadzor u sklopu šire istrage o trgovini ljudima i poreznoj prijevari, ali nisu pronašli dovoljno dokaza za njegovo uhićenje.

Siad je u svibnju za francusku televizijsku kuću BFM rekao da je njegov odnos s Epsteinom bio isključivo profesionalan.

Njegov odvjetnik, Menya Arab-Tigrin, izjavio je ovog tjedna da istražitelji nisu pronašli dokaze koji bi opravdali Siadovo uhićenje, što znači da tužiteljstvo i policija nisu zaključili da je počinio zločin.

Siad je drugi čovjek javno povezan s Epsteinom koji je umro u Francuskoj.

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