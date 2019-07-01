Teška nesreća u Njemačkoj, autobus iz BiH udario u kamion

U nesreći je povrijeđeno ukupno 15 osoba, od kojih su dvije zadobile teške tjelesne povrede.

Prema informacijama njemačkih službi, nesreća se dogodila oko 00:45 sati u smjeru Karlsruhea, u blizini parkirališta Bosch. Zbog prvobitnih dojava da je jedna osoba ostala zarobljena u autobusu, na mjesto događaja upućen je veliki broj vatrogasaca, ekipa hitne pomoći i drugih interventnih službi iz Stuttgarta i Esslingena,pišu Vijesti

Po dolasku spasilačkih ekipa utvrđeno je da niko nije ostao prikliješten u vozilu.

Dvije osobe zadobile su teške povrede, jedna je srednje teško povrijeđena, dok je preostalih 12 putnika prošlo s lakšim povredama.

Vozač autobusa bio je među teško povrijeđenima, a njegov vozački prostor je teško oštećen u sudaru.

Policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do sudara autobusa iz Bosne i Hercegovine s vozilom za osiguranje radova na autocesti.

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