Svijet

Teška nesreća u Njemačkoj, autobus iz BiH udario u kamion

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Objavljeno prije 17 minuta

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u noći na njemačkoj autocesti A8, u blizini aerodroma u Stuttgartu, kada je putnički autobus iz Bosne i Hercegovine udario u kamion koji je bio postavljen radi osiguranja početka radova na cesti.

U nesreći je povrijeđeno ukupno 15 osoba, od kojih su dvije zadobile teške tjelesne povrede.

Prema informacijama njemačkih službi, nesreća se dogodila oko 00:45 sati u smjeru Karlsruhea, u blizini parkirališta Bosch. Zbog prvobitnih dojava da je jedna osoba ostala zarobljena u autobusu, na mjesto događaja upućen je veliki broj vatrogasaca, ekipa hitne pomoći i drugih interventnih službi iz Stuttgarta i Esslingena,pišu Vijesti

Po dolasku spasilačkih ekipa utvrđeno je da niko nije ostao prikliješten u vozilu.

Dvije osobe zadobile su teške povrede, jedna je srednje teško povrijeđena, dok je preostalih 12 putnika prošlo s lakšim povredama.
Vozač autobusa bio je među teško povrijeđenima, a njegov vozački prostor je teško oštećen u sudaru.

Policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do sudara autobusa iz Bosne i Hercegovine s vozilom za osiguranje radova na autocesti.


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