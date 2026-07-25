Svijet

“Sklonite se”

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Objavljeno prije 14 minuta

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde upozorio je civile diljem Bliskog istoka da ostanu najmanje 500 metara od mjesta gdje se, kako tvrdi, “skrivaju” američki vojnici, rekavši da će nastavak američkih “zločina” učiniti ta mjesta legitimnim metama.

Shutterstock/mytaj
Upozorenje je objavljeno u 49. operativnoj izjavi IRGC-a o ratu, s novim tvrdnjama da su iranske snage “potpuno uništile” veliko skladište streljiva i vojarnu u zračnoj bazi Ali al-Salem u Kuvajtu , kao i da su “eliminirale” Amazonov podatkovni centar u Bahreinu . IRGC je također optužio Washington da prikriva pravi broj svojih mrtvih i ranjenih.

„Upozoravamo sve građane u zemljama u kojima su raspoređeni američki vojnici da se, radi vlastite sigurnosti, odmah udalje najmanje 500 metara od mjesta gdje se skrivaju američki vojnici“, navodi se u priopćenju IRGC-a, koje je prenijela novinska agencija Tasnim.

Revolucionarna garda tvrdi da su brojni američki časnici i vojnici, “zbog straha od iranske vatre”, napustili svoje baze i preselili se u zgrade u gradovima iz kojih upravljaju vojnim operacijama. IRGC kaže da će ta mjesta biti predmet “odmazde” ako se ono što naziva američkim ratnim zločinima nastavi.

U izjavi su Sjedinjene Države optužene za napad na mostove, ribarske molove, civilne brodove, prolazeća vozila i željezničku infrastrukturu, kao i za ubijanje i ranjavanje hodočasnika koji su se uputili u Arbain, godišnje hodočašće u Kerbal koje se smatra jednim od najvećih javnih okupljanja na svijetu.

IRGC je također pozvao stanovnike zemalja u kojima se nalaze američke baze da prijave “nove lokacije na koje su premještene okupacijske američke snage” putem službenog Telegram kanala i kontakt stranice na svojoj web stranici.

U izjavi, Revolucionarna garda navodi da je rat započeo prije pet mjeseci ubojstvom , kako tvrde, iranskog vjerskog i političkog vodstva i 168 školske djece . Također tvrde da je Iran, nakon 40 dana borbi, “s izvanrednom velikodušnošću” potpisao memorandum o prekidu vatre , ali optužuju Washington da je naknadno otkazao taj sporazum i ponovno započeo rat prije 13 dana.


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