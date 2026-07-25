“Sklonite se”

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Upozorenje je objavljeno u 49. operativnoj izjavi IRGC-a o ratu, s novim tvrdnjama da su iranske snage “potpuno uništile” veliko skladište streljiva i vojarnu u zračnoj bazi Ali al-Salem u Kuvajtu , kao i da su “eliminirale” Amazonov podatkovni centar u Bahreinu . IRGC je također optužio Washington da prikriva pravi broj svojih mrtvih i ranjenih.

„Upozoravamo sve građane u zemljama u kojima su raspoređeni američki vojnici da se, radi vlastite sigurnosti, odmah udalje najmanje 500 metara od mjesta gdje se skrivaju američki vojnici“, navodi se u priopćenju IRGC-a, koje je prenijela novinska agencija Tasnim.

Revolucionarna garda tvrdi da su brojni američki časnici i vojnici, “zbog straha od iranske vatre”, napustili svoje baze i preselili se u zgrade u gradovima iz kojih upravljaju vojnim operacijama. IRGC kaže da će ta mjesta biti predmet “odmazde” ako se ono što naziva američkim ratnim zločinima nastavi.

U izjavi su Sjedinjene Države optužene za napad na mostove, ribarske molove, civilne brodove, prolazeća vozila i željezničku infrastrukturu, kao i za ubijanje i ranjavanje hodočasnika koji su se uputili u Arbain, godišnje hodočašće u Kerbal koje se smatra jednim od najvećih javnih okupljanja na svijetu.

IRGC je također pozvao stanovnike zemalja u kojima se nalaze američke baze da prijave “nove lokacije na koje su premještene okupacijske američke snage” putem službenog Telegram kanala i kontakt stranice na svojoj web stranici.

U izjavi, Revolucionarna garda navodi da je rat započeo prije pet mjeseci ubojstvom , kako tvrde, iranskog vjerskog i političkog vodstva i 168 školske djece . Također tvrde da je Iran, nakon 40 dana borbi, “s izvanrednom velikodušnošću” potpisao memorandum o prekidu vatre , ali optužuju Washington da je naknadno otkazao taj sporazum i ponovno započeo rat prije 13 dana.

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