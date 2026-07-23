VIRUS ZAPADNOG NILA ŠIRI SE EVROPOM: Najviše slučajeva u jednoj zemlji, stručnjaci izdali upozorenje

Najviše slučajeva zasad je prijavljeno u Grčkoj, gdje je od početka ovogodišnje sezone praćenja do 22. jula potvrđen 21 lokalno stečeni slučaj zaraze virusom Zapadnog Nila.

Trenutno stanje u Grčkoj

Prema podacima grčke Nacionalne organizacije za javno zdravstvo (EODY), 20 oboljelih razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti koji zahvaća središnji živčani sistem, uključujući encefalitis, meningitis ili akutnu mlohavu paralizu. Jedna osoba imala je blaži oblik bolesti. Smrtnih ishoda zasad nema, a 13 pacijenata nalazi se na bolničkom liječenju.

Samo tokom protekle sedmice u Grčkoj je zabilježeno još 14 novih lokalnih slučajeva. Uz to je potvrđena i jedna infekcija kod osobe koja je tokom inkubacije boravila u više zemalja, uključujući područje izvan Grčke gdje je virus endemičan. Zbog toga još nije moguće sa sigurnošću utvrditi gdje je došlo do zaraze pa taj slučaj nije uključen u nacionalnu epidemiološku analizu.

U Italiji na 16 različitih područja

Prema podacima koje je ECDC prikupio do 15. jula, u Europi i njezinu neposrednom susjedstvu potvrđena su ukupno 33 lokalno stečena slučaja infekcije virusom Zapadnog Nila.

U Italiji je potvrđeno 20 slučajeva koji su raspoređeni na 16 različitih područja. Posebno se ističe brzo geografsko širenje jer je čak 11 od tih područja prvi put uvršteno na kartu zahvaćenih regija tokom posljednje sedmice praćenja. Najviše slučajeva zabilježeno je u Novari, dok su pojedinačni ili manji broj oboljelih prijavljeni i u Milanu, Firenci, Napulju, Veroni, Padovi, Modeni, Ferrari i drugim gradovima.

Po dva lokalna slučaja potvrđena su u Sjevernoj Makedoniji, Rumuniji i Španiji. U Sjevernoj Makedoniji zabilježeni su u regijama Skopje i Vardar, u Rumuniji u regijama Argeș i Suceava, a u Španiji u pokrajinama Alicante i Sevilla.

West Nile groznica u Hrvatskoj

U Grčkoj je najveći broj oboljelih zabilježen na području Atike, osobito u nekoliko općina i gradskih četvrti oko Atene. Iako u pojedinim okolnim područjima još nisu potvrđeni slučajevi među ljudima, grčke zdravstvene vlasti proglasile su ih područjima povećanog rizika zbog blizine mjesta u kojima virus već cirkulira te na temelju epidemioloških i geografskih pokazatelja.

Stručnjaci podsjećaju da se virus Zapadnog Nila u Grčkoj pojavljuje gotovo svake godine od 2010. godine, što upućuje na to da se trajno udomaćio u toj zemlji, kao i u nekoliko drugih europskih država.

Na upit o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) za Pitanje zdravlja kaže da je u ovoj zemlji 2025. godine, u periodu od sedmog do sredine devetog mjeseca, zabilježeno šest, a 2024. godine 23 slučaja West Nile groznice. Ove godine još nema niti jedne prijave, dodaju iz HZJZ-a, prenosi Telegram.

Obavezna primjena zaštitnih mjera

Na prijenos virusa utječu vremenske prilike, brojnost komaraca te migracije divljih ptica, koje predstavljaju prirodni rezervoar virusa.

Zdravstvene institucije preporučuju primjenu osnovnih mjera zaštite od uboda komaraca tokom boravka na otvorenom, uključujući korištenje repelenata, nošenje odjeće dugih rukava i nogavica te uklanjanje stajaće vode u kojoj se komarci razmnožavaju.

Budući da nije moguće unaprijed predvidjeti u kojim će se područjima virus pojaviti tokom sezone, stručnjaci ističu da bi se zaštitnih mjera trebali pridržavati stanovnici svih dijelova zemlje u kojima su komarci aktivni.

(24sata.info)

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