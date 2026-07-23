Šta vam četiri minute na prvoj večeri mogu otkriti o partneru

Prema novom istraživanju, većina ljudi procijenila je hemiju prema partneru s kojim je izašla već unutar prve četiri minute. Osnivač aplikacije za upoznavanje Jehan Rajendra nazvao je to kritičnim periodom za obradu.

“Tokom tih prvih nekoliko minuta ljudi podsvjesno obrađuju mnogo informacija”, rekao je za VICE.

Dodao je da ljudi stalno signaliziraju u tim prvim minutama, obično bez ikakve namjere. Otvoreno držanje, kvaliteta kontakta očima, udaljenost su važni znakovi.

“Radi se o tome koliko se ugodno osjećate, lakoći razgovora i suptilnim neverbalnim znakovima. Prava hemija zahtijeva prirodno napredovanje i povratak. Ako morate forsirati razgovor, vjerovatno nedostaje temeljna veza”, kazao je.

Rajendra ističe da smijeh također čini važnu razliku u prvih nekoliko minuta, što je teško ponoviti na bilo koji drugi način.

“Ovdje se ne radi o uvježbanim šalama. Radi se o organskom uvježbavanju međusobne duhovitosti, što signalizira da djelujete na istoj frekvenciji”, rekao je.

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