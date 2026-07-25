Više od 220.000 ljudi evakuisano u Francuskoj i Španiji zbog požara

Samo u Francuskoj je u blizini Bordeauxa svoje domove moralo napustiti gotovo 60.000 stanovnika, a predsjednik Emmanuel Macron angažovao je i vojsku u borbi protiv vatrene stihije.

U međuvremenu, situacija je dramatična i u Španiji, gdje su se tri velika požara zapadno od Madrida spojila u jednu vatrenu frontu koju vatrogasci više ne mogu kontrolisati. Španska vlada proglasila je vanredno stanje na nacionalnom nivou, a uz evakuaciju 25.000 ljudi, za gotovo 40.000 stanovnika izdata je preporuka da ne napuštaju svoje domove,piše VijestiFrancuska se bori s ogromnim požarom

Na jugozapadu Francuske, u regijama Gironde i Landes, vlasti su evakuisale oko 200.000 ljudi. U ranim jutarnjim satima subote, iz predostrožnosti su evakuisana četiri grada u blizini Bordeauxa – Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean d’Illac, Martignas-sur-Jalles i Saint-Aubin de Médoc, s ukupno 58.400 stanovnika.

Požar u Girondeu, koji je lokalna prefektica Sophie Brocas opisala kao “XXL požar”, progutao je više od 19.000 hektara šume i uništio oko 80 kuća. Vlasti su evakuisale i cijeli poluotok Cap Ferret, popularno turističko odredište, odakle su stotine ljudi pobjegle brodovima. Na tom području inače živi manje od 8.000 ljudi, ali se tokom ljeta taj broj poveća i do deset puta.

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