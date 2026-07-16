Iranski zvaničnik uzvratio žestoko na Trampove prijetnje: Prešao je iz “igre ludaka” u “igru očajnika”

Visoki iranski vojni savjetnik Mohsen Rezai ocijenio je danas da pretnje američkog predsjednika Donalda Trampa o mogućim napadima na iransku civilnu infrastrukturu ukazuju na to da Vašington, kako tvrdi, postaje očajan, piše srbija danas.

Prema njegovim riječima, prijetnje koje se odnose na infrastrukturu predstavljaju “ništa drugo do očaj i bespomoćnost”, uz poruku da će iranski odgovor na eventualne takve napade “biti eskalirajući i ozbiljan”.

– Zabluđeni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prešao je iz “igre ludaka” u “igru očajnika” svojim smrtonosnim greškama, napisao je Rezai na društvenoj mreži “X”.

Tramp je ranije zaprijetio da će bombardovati iranski most ili elektranu svaki put kada Teheran napadne brod u Hormuskom moreuzu.

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