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ORKANSKI VJETAR LOMIO SVE PRED SOBOM, OBORENO DESETINE STABALA: Najteža vremenska nepogoda u regionu

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Objavljeno prije 1 sat

Orkanski vjetar, koji je dostizao brzinu od oko stotinu kilometara na sat, oborio je na desetine stabala u svakom skopskom naselju.

Orkanski vjetar, koji je dostizao brzinu od oko stotinu kilometara na sat, oborio je na desetine stabala u svakom skopskom naselju.

Veoma snažno nevrijeme praćeno snažnim vjetrom i obilnom kišom pogodilo je u utorak popodne Skoplje.

Sudeći prema fotografijama i snimcima iz svih dijelova grada, riječ je o najtežoj vremenskoj nepogodi koja je zadesila glavni grad Sjeverne Makedonije u posljednjih nekoliko godina.

Orkanski vjetar, koji je dostizao brzinu od oko stotinu kilometara na čas, oborio je na desetine stabala u svakom skopskom naselju.

Otkinuti krovovi letjeli su kroz grad, predstavljajući veliku opasnost za građane. Materijalna šteta je ogromna, prenijeli su makedonski mediji, piše espreso.


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