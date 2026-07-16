ORKANSKI VJETAR LOMIO SVE PRED SOBOM, OBORENO DESETINE STABALA: Najteža vremenska nepogoda u regionu

Orkanski vjetar, koji je dostizao brzinu od oko stotinu kilometara na sat, oborio je na desetine stabala u svakom skopskom naselju.

Veoma snažno nevrijeme praćeno snažnim vjetrom i obilnom kišom pogodilo je u utorak popodne Skoplje.

Sudeći prema fotografijama i snimcima iz svih dijelova grada, riječ je o najtežoj vremenskoj nepogodi koja je zadesila glavni grad Sjeverne Makedonije u posljednjih nekoliko godina.

Orkanski vjetar, koji je dostizao brzinu od oko stotinu kilometara na čas, oborio je na desetine stabala u svakom skopskom naselju.

Otkinuti krovovi letjeli su kroz grad, predstavljajući veliku opasnost za građane. Materijalna šteta je ogromna, prenijeli su makedonski mediji, piše espreso.

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