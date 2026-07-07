Drama pred finale Mundijala: Loše vrijeme moglo bi odgoditi spektakl Španije i Argentine?

Fudbalske reprezentacije Španije i Argentine večeras bi od 21:00 sat na stadionu MetLife trebale odmjeriti snage u velikom finalu Svjetskog prvenstva, međutim, katastrofalne vremenske prilike u široj okolini Njujorka (New York) izazivaju ogromnu zabrinutost organizatora i sportske javnosti.

Snažno nevrijeme koje je u proteklim satima pogodilo ovu američku metropolu uzrokovalo je velike poplave na ključnim saobraćajnicama, pa se u kuloarima već glasno pominje opcija odgađanja početka finalnog meča ukoliko se situacija na terenu drastično ne popravi.

Tokom čitave sedmice područje Njujorka nalazi se pod udarom žestokih olujnih sistema, koje prate za ovo doba godine neuobičajeno visoki procenti vlage u vazduhu. Situacija je eskalirala u pojedinim dijelovima metropolitanske regije gdje je za svega šezdeset minuta palo između 50 i 75 milimetara kiše po kvadratnom metru.

Ove ekstremne količine padavina u kratkom vremenskom roku stvorile su kolaps na ulicama, potpuno potopile ključne autoputeve i prodrle u stanice podzemne željeznice, što značajno otežava i sam dolazak navijača prema stadionu.

Dok čitav fudbalski svijet s nestrpljenjem iščekuje sudar evropskog i južnoameričkog giganta, pogledi su upereni u nebo iznad Nju Džerzija. Službena lica Svjetske fudbalske federacije i lokalne vlasti u stalnom su zasjedanju kako bi procijenili bezbjednosne uslove, a konačna odluka o sudbini večerašnjeg spektakla bit će donesena uoči samog planiranog početka utakmice.

Facebook komentari