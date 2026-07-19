Čeka ih posebno povoljno razdoblje od 22.7.: Sezona Lava 2026. bit će najbolja za ovih 5 znakova Zodijaka!

Ovoga ljeta sreća neće biti jednako naklonjena svima: pet znakova od 22.7. ulazi u posebno povoljno razdoblje.

Sunce 22.7. ulazi u Lava i mijenja atmosferu cijelog ljeta. Pet horoskopskih znakova tada ulazi u posebno povoljno razdoblje koje donosi više ljubavnih prilika, veću poslovnu vidljivost, korisna poznanstva i konkretnije financijske rezultate.

Prethodne tjedne obilježile su teme doma, obitelji, emocionalne sigurnosti, prošlosti i privatnih odnosa. Mnoge su se odluke donosile daleko od očiju javnosti. Ljudi su rješavali obiteljske obaveze, vraćali se nedovršenim razgovorima i pokušavali pronaći sigurnost prije sljedećeg važnog koraka.

Dolaskom sezone Lava naglasak prelazi na osobni nastup, samopouzdanje i vidljivost. Lav traži jasan odgovor na pitanje tko stoji iza određene ideje, posla, želje ili ljubavne odluke. Vrijednost se više ne čuva u pozadini. Ona dobiva ime, lice, glas i mjesto pred publikom.

Sezona Lava 2026. bit će snažnija nego prethodnih godina. Jupiter se već nalazi u Lavu i povećava doseg svega što ima potencijal rasta. Poslovi dolaze do šire publike, kvalitetne ideje privlače veći interes, a ljudi spremni na ozbiljan potez dobivaju priliku pokazati što znaju.

Astrološki vrhunac dolazi 29.7., kada se Sunce i Jupiter sastaju u točnoj konjunkciji u Lavu. Taj spoj stavlja osobnu vrijednost, ugled, kreativnost, ljubav i javni nastup u središte događaja. Ono što je dugo razvijano u tišini traži predstavljanje. Ljudi koji vjeruju u vlastiti rad tada lakše privlače publiku, podršku i financijsku korist.

Merkur završava razdoblje zastoja

Prvi dani sezone Lava još nose posljedice Merkurova retrogradnog kretanja u Raku. Od 22.7. ostaju otvorena pojedina obiteljska pitanja, nedovršeni razgovori, dokumenti bez potvrde i odgovori koji kasne.

Merkur u prvim satima 24. srpnja/jula kreće direktno. Komunikacija se nakon toga postupno razjašnjava. Dogovori dobivaju nastavak, izgubljene informacije ponovno dolaze do pravih ljudi, a odgođeni termini ulaze u raspored.

Merkur će se neposredno nakon promjene smjera kretati vrlo sporo. Zbog toga veće odluke i dalje traže pažljivu provjeru podataka. Potvrda dogovora, rokova, cijena i drugih pojedinosti spriječit će nepotrebne nesporazume.

Ipak, razlika će biti vidljiva. Ljudi će jasnije pokazati koliko su spremni sudjelovati, razgovori će imati konkretniji cilj, a pitanja koja su se tjednima vraćala na početak dobit će odgovor.

Pomrčina Sunca u Lavu donosi odluke koje se više ne odgađaju

Drugi snažan trenutak sezone stiže 12.8., kada se događa potpuna pomrčina Sunca na približno 20. stupnju Lava. U astrološkom smislu pomrčina naglašava osobni identitet, ponos, vidljivost, ljubav, djecu, kreativnost i važne životne odluke.

Ljudi koji su dugo skrivali svoje ambicije tada osjećaju snažan pritisak da pokažu što žele. Odnosi bez jasnog smjera traže odluku. Kreativni projekti dobivaju ozbiljniji oblik. Poslovna uloga koja više ne odgovara sposobnostima pojedinca dolazi pod povećalo.

Pet znakova najbolje će iskoristiti ovu sezonu.

Ovan: Ljubav, kreativnost i dodatna zarada

Ovnovi su početak ljeta uglavnom proveli rješavajući privatne obaveze, obiteljske dogovore i pitanja doma. Od 22.7. njihov raspored postaje življi. Sezona Lava vraća im društveni život, izlaske, flert i kreativni elan.

Ovan ponovno osjeća potrebu raditi ono što ga iskreno veseli. Aktivnosti koje je odgađao zbog obaveza vraćaju se na dnevni red. Sport, koncerti, ljetna putovanja, proslave i druženja postaju mjesta važnih susreta.

Slobodni Ovnovi ulaze u jedno od sadržajnijih ljubavnih razdoblja 2026. godine. Privlačit će pozornost ondje gdje se ljudi okupljaju oko zajedničkog interesa. Novo poznanstvo najlakše dolazi na putovanju, plaži, sportskom događaju, koncertu ili preko prijatelja.

Osoba koja im se približi neće održavati odnos u beskrajnoj neizvjesnosti. Razgovor brzo prelazi u konkretan poziv, a prvi susret dobiva nastavak. Ovnovi ovoga puta neće trošiti vrijeme na pogađanje tuđih namjera.

Parovima će posebno odgovarati izlazak iz kućne rutine. Kratak odmor, spontani vikend ili večer udvoje vraćaju bliskost koju su obaveze potisnule u drugi plan. Važnije mjesto dobivaju i teme djece te obiteljskih slavlja, osobito u odnosima u kojima takvi planovi već postoje.

Povoljan razvoj vidjet će se i na poslu. Ideja koja ranije nije imala dovoljno publike sada izaziva veći interes. Poslodavci, klijenti i suradnici bolje reagiraju na projekte u kojima se jasno prepoznaju energija, stil i osobni doprinos Ovna.

Najveću financijsku korist donosi upravo vlastiti rad. Dodatni angažman donosi bolji honorar, samostalni projekt privlači prve ozbiljne kupce, a dugogodišnji hobi dobiva tržišnu vrijednost.

Najuspješniji će biti Ovnovi koji svoj talent prestanu predstavljati kao usputnu aktivnost. Jasna cijena, uređena ponuda i profesionalna prezentacija pretvaraju dobru ideju u stvaran izvor prihoda.

Blizanci: Više poslova, važni kontakti i bolja zarada

Blizanci tijekom sezone Lava dobivaju snažnu podršku za komunikaciju, poslovne kontakte i donošenje odluka. Sunce i Jupiter iz Lava skladno djeluju na njihov znak, Uran ostaje u Blizancima, a Mars do 11.8. ubrzava kretanje, sastanke i pregovore.

Nakon 11.8. Mars prelazi u Raka. Tada se pažnja premješta s intenzivnog dogovaranja na zaradu, troškove i stvarnu vrijednost poslova sklopljenih tijekom prethodnih tjedana.

Najviše će profitirati Blizanci koji zarađuju riječima, znanjem i informacijama. Pisanje, novinarstvo, marketing, prodaja, edukacija, prevođenje, administracija, društvene mreže i rad s klijentima donose veći broj upita.

Nova poslovna prilika često dolazi preko osobe koja već poznaje njihov rad. Bivši klijent vraća se s novim zadatkom, zadovoljna stranka daje preporuku, a kraći ljetni angažman postupno prerasta u trajniju suradnju.

Njihov financijski rezultat neće ovisiti o jednom velikom projektu. Blizanci će mnogo više zaraditi povezivanjem nekoliko kvalitetnih poslova, uvođenjem dodatne usluge i širenjem kruga klijenata.

Nakon što Merkur krene direktno 24.7., lakše će se rješavati dokumenti, odgođeni odgovori i pregovori koji su se stalno vraćali na početak. Veće odluke i dalje treba donositi nakon pažljive provjere rokova, cijena i obaveza svih uključenih strana.

U ljubavi će presuditi inteligencija, duhovitost i lakoća razgovora. Slobodni Blizanci zbližit će se s osobom koju upoznaju preko posla, interneta, prijatelja ili kraćeg putovanja.

Poznanstvo u početku djeluje neobavezno. Poruke zatim postaju dulje, susreti češći, a uzajamna znatiželja dovoljno snažna da odnos preraste početnu fazu.

Zauzeti Blizanci konačno rješavaju pitanje oko kojeg su se dugo vrtjeli. Putovanje, obiteljska obaveza, zajednički trošak ili promjena rasporeda dobivaju praktično rješenje. Obje strane jasnije izgovaraju što žele pa razgovor završava konkretnim dogovorom.

Lav: Profesionalni uspon, veći prihod i snažna ljubavna privlačnost

Lavovi postaju glavni protagonisti ovog astrološkog razdoblja. Jupiter se nalazi u njihovu znaku, a Sunce mu se pridružuje 22. srpnja/jula. Pozornost se tada usmjerava prema njihovim odlukama, radu, ambicijama i javnom nastupu.

Ova sezona jasno će se razlikovati od nekoliko prethodnih. Lavovi ulaze u bolju pregovaračku poziciju i lakše pokazuju koliko vrijedi njihov doprinos. Razgovori o napredovanju, većoj odgovornosti i važnijem projektu dobivaju ozbiljan ton.

Ondje gdje su rezultati već vidljivi, Lavovi će uspješno tražiti status i naknadu koji tim rezultatima odgovaraju. Ovo je idealno vrijeme za podizanje profesionalnog standarda, predstavljanje novog projekta i izlazak pred širu publiku.

Posebnu pozornost privlači posao koji su dugo razvijali daleko od javnosti. Projekt koji je prošao pripremu sada dobiva ime, prezentaciju i priliku pred klijentima, nadređenima ili investitorima.

Jupiter povećava doseg, a Sunce učvršćuje autoritet. Ta kombinacija posebno pogoduje Lavovima u medijima, obrazovanju, menadžmentu, prodaji, turizmu i kreativnim industrijama. Korist osjećaju i svi koji ovise o osobnom nastupu te povjerenju publike.

Njihovo ime postaje važan dio poslovne vrijednosti. Dobre preporuke vode ih prema većem tržištu, ozbiljnijim klijentima i suradnjama koje donose vidljivost.

Novac prati rast profesionalne vrijednosti. Lavovi koji vode vlastiti posao ostvaruju snažniju prodaju i privlače suradnike s korisnim kontaktima, kapitalom ili pristupom novoj publici.

Ni ljubav neće ostati u sjeni poslovnih događaja. Slobodni Lavovi privlačit će pažnju bez velikog truda. Ipak, običan kompliment neće biti dovoljan. Zanimat će ih osoba koja poštuje njihove ambicije, ima vlastite planove i nastupa s jednakom količinom samopouzdanja.

Takav susret dolazi preko posla, putovanja, ljetnog događaja ili društva u kojem se Lav osjeća opušteno i prirodno. Privlačnost će biti snažna, a daljnji razvoj ovisit će o tome imaju li obje osobe dovoljno prostora za vlastite ciljeve.

U stabilnim vezama partner postaje važan saveznik. Podrška pri poslovnom potezu, sudjelovanje u planiranju budućnosti i pravednija podjela obaveza dodatno učvršćuju odnos.

Veći profesionalni uspjeh donosi i više zajedničkih mogućnosti. Planiranje odmora, uređenje doma i veći troškovi koji su ranije opterećivali budžet sada postaju izvediviji.

Pomrčina Sunca 12.8. događa se na približno 20. stupnju Lava. Najsnažnije će je osjetiti Lavovi koji oko tog stupnja imaju Sunce, Ascendent ili druge važne natalne točke. Snažan odjek osjetit će i osobe s naglašenim točkama na sličnim stupnjevima Vodenjaka, Bika i Škorpiona.

Za najizravnije pogođene Lavove pomrčina označava veliku odluku povezanu s poslom, javnom ulogom, načinom rada ili samostalnim projektom. Stari profesionalni okvir postaje pretijesan, a novi zahtijeva vidljivost i veću osobnu odgovornost.

Strijelac: Putovanje, inozemstvo i znanje koje donosi novac

Strijelci tijekom sezone Lava izlaze iz poznatog okruženja. Skladna vatrena povezanost njihova znaka sa Suncem i Jupiterom u Lavu povećava doseg svega što rade izvan svakodnevne rutine.

Drugi grad, strano tržište, međunarodni kontakt i dodatna edukacija postaju važniji od obaveza koje su ih počele zamarati. Strijelac ponovno vidi širu sliku i dobiva konkretan razlog krenuti prema cilju koji je dugo pripremao.

Vijest koju čekaju najčešće se odnosi na putovanje, studij, ispit, seminar, vizu, objavu rada ili posao u inozemstvu. Plan koji je prethodnih mjeseci postojao samo kao mogućnost sada dobiva datum, cijenu i osobu s kojom se realizira.

Profesionalni adut Strijelca bit će znanje koje se lako primjenjuje i jasno predstavlja. Predavanja, tečajevi, stručni tekstovi, savjetovanje, prevođenje i mentorski rad dolaze do šire publike.

Posebno dobre rezultate ostvaruju Strijelci u turizmu, obrazovanju, pravu, izdavaštvu i međunarodnom poslovanju. Klijenti dolaze iz sredina do kojih ranije nisu lako dopirali.

Najveća zarada stiže izvan njihova dosadašnjeg kruga. Strani naručitelji, edukativni programi, putni angažmani i projekti namijenjeni široj publici pokazuju se kao najbolji izvori prihoda.

Njihova stručnost postaje isplativija kada više nije ograničena na jedno mjesto, jednu organizaciju ili malu skupinu ljudi. Digitalni format, međunarodna suradnja i rad s udaljenim klijentima povećavaju vrijednost onoga što znaju.

Strijelci koji razmišljaju o nastavku obrazovanja lakše biraju program s jasnom praktičnom koristi. Prednost imaju tečajevi i studiji koji donose priznatu kvalifikaciju, pristup kvalitetnijim poslovima ili kontakte s ljudima iz željenog područja.

I ljubavni život prati temu širenja. Slobodni Strijelci upoznaju zanimljivu osobu na putovanju, edukaciji, kulturnom događaju ili preko interneta. Privlačnost počinje razgovorom koji odmah otvara zanimljive teme.

Parovi donose veliku zajedničku odluku. Putovanje, selidba, posao u drugoj sredini ili ulaganje u obrazovanje jednog partnera prelaze u fazu konkretne pripreme. Datumi se upisuju, troškovi računaju, a zajednička ideja dobiva izvediv plan.

Poruku iz inozemstva, poziv na put i ponudu koja mijenja svakodnevni raspored vrijedi ozbiljno razmotriti. Najbolji dio sezone počinje upravo izvan poznatog terena.

Vaga: Ugled donosi posao, a društveni život novu ljubav

Vage će tijekom sezone Lava dobiti jasnu potvrdu koliko vrijede kvalitetni odnosi i dobar profesionalni ugled. Kontakti koje su njegovale bez neposredne koristi sada se vraćaju kroz preporuke, pozive i konkretne suradnje.

Sunce i Jupiter iz Lava skladno djeluju na Vagu te snažno pokreću njezin društveni i profesionalni život. Događaji, okupljanja i grupni projekti dobit će mnogo veću vrijednost od običnog ljetnog druženja. Pravi razgovor u pravom trenutku otvara vrlo konkretna vrata.

Ovo je posebno povoljno razdoblje za Vage koje rade u dizajnu, estetici, umjetnosti, medijima, odnosima s javnošću, savjetovanju i poslovima s klijentima. Njihov osjećaj za prezentaciju, odnose i dobru mjeru postaje ozbiljna poslovna prednost.

Vage brzo prepoznaju što druga strana želi i znaju oblikovati ponudu koja ostaje financijski isplativa. Zato u pregovorima nastupaju sigurnije i lakše postavljaju bolje uvjete.

Novac dolazi kroz timski projekt, suradnju s većim brojem ljudi i širenje postojeće publike. Dogovor koji je prije nekoliko mjeseci bio samo zanimljiva ideja sada dobiva proračun, rok i jasnu podjelu odgovornosti.

Venera 6.8. ulazi u Vagu i dodatno pojačava njihovu privlačnost, društvenu prisutnost i osjećaj za pravi trenutak. Bit će raspoloženije za izlaske, sigurnije u vlastitom nastupu i otvorenije prema novim poznanstvima.

Slobodne Vage ljubav upoznaju preko prijatelja, poslovnog događaja, zajedničkog projekta ili internetske zajednice.

U vezama se lakše usklađuju planovi povezani s novcem, domom i budućnošću. Partneri pronalaze rješenje koje uvažava interese obiju strana, a zajednički cilj vraća osjećaj timskog djelovanja.

Vage ovoga ljeta dobivaju vrlo praktičnu nagradu za odnose koje su godinama gradile. Dobro poznanstvo donosi posao, ugled povećava prihod, a bogatiji društveni život vodi prema ljubavi s ozbiljnom perspektivom.

Suzana Dulčić/ATMA

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