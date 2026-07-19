Večeras finale Mundijala

Španci, kao aktuelni evropski šampioni, boriće se za drugu titulu u istoriji, dok će Argentinci, aktuelni šampioni sveta i Južne Amerike, pokušati da osvoje četvrti trofej.

Spektakl, koji će “zaustaviti” planetu donijeće istorijsku priliku Lionelu Mesiju, da na oproštaju od Mundijala, uradi ono što Dijego Maradona nije i donese Argentini dvije titule.

Sa druge strane, Lamine Jamal, kao Mesijev nasljednik u Barseloni, želi prvu titulu na Mundijalu.

Za Argentinu će ovo biti sedmo finale Mundijala dok će Španija igrati svoje drugo finale sa željom da ponovi uspjeh iz 2010. godine i osvoji drugi pehar u istoriji.

Aktuelni svjetski prvak ima priliku da ispiše nove stranice istorije. Ukoliko odbrani titulu osvojenu prije četiri godine u Kataru, Argentina će postati tek treća reprezentacija kojoj je pošlo za rukom da uzastopno osvoji Svjetsko prvenstvo, poslije Italije (1934. i 1938) i Brazila (1958. i 1962).Sa druge strane, Španija može da objedini evropsku i svjetsku krunu, baš kao što je učinila početkom prethodne decenije. “Crvena furija” je prije dvije godine osvojila Evropsko prvenstvo, a sada želi da tom uspjehu doda i naslov prvaka svijeta. Bez obzira na ishod večerašnjeg spektakla, Brazil će ostati najtrofejnija reprezentacija svijeta sa pet osvojenih titula.

Pobjedom bi se Argentina izjednačila sa Italijom i Njemačkom na drugom mjestu vječne liste sa po četiri svjetske krune, dok bi Španija eventualnim trijumfom stigla do druge titule i pridružila se Francuskoj i Urugvaju, koji takođe imaju po dva osvojena Mundijala.

Različiti putevi do finala

Obje selekcije do finala su stigle bez poraza, ali različitim putevima. Argentina je grupnu fazu završila maksimalnim učinkom pobjedama nad Alžirom (3:0), Austrijom (2:0) i Jordanom (3:1).

U eliminacionoj fazi savladala je Zelenortska Ostrva poslije produžetaka (3:1, nakon 1:1), zatim poslije velikog preokreta Egipat (3:2), potom Švajcarsku takođe nakon dodatnih 30 minuta igre (3:1, poslije 1:1), da bi u polufinalu spektakularnim preokretom eliminisala Englesku rezultatom 2:1Duel sistema i magije za svjetsku krunu

Finale Svjetskog prvenstva donijeće sudar dvije različite fudbalske filozofije. Ključna borba vodiće se između savršeno organizovanog sistema “Crvene furije” i nevjerovatne individualne moći aktuelnog šampiona.

Španija je na turniru pokazala najprepoznatljiviji stil igre – posjed, kratka dodavanja i konstantan pritisak nakon izgubljene lopte. Ekipa Luisa de la Fuentea prosječno je imala 63,7 odsto posjeda, ali njena igra nije zasnovana samo na kontroli lopte. Veliki problem rivalima predstavljaju stalna kretanja i utrčavanja igrača iz drugog plana, posebno bekova.Mark Kukurelja je jedan od najboljih primjera takvog pristupa, pošto je imao čak 139 utrčavanja iza protivničke odbrane. Uz njega, Rodri predstavlja ključnu figuru sistema – vezista svojim pozicioniranjem prekida napade rivala i omogućava Špancima da zadrže dominaciju.

Dodatni adut biće Lamin Jamal, čiji talenat i kreativnost mogu da naprave razliku u meču najvećeg uloga, prenosi b92.

Argentina, sa druge strane, igra na karakter, iskustvo i sposobnost da pronađe pravi trenutak. Tim Lionela Skalonija možda ne dominira tokom čitavih 90 minuta, ali je pokazao nevjerovatnu snagu u završnicama – čak 12 od 19 golova na Mundijalu postigao je poslije 75. minuta.

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