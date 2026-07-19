Ambasada SAD u Jordanu: Evakuisani aerodrom i luka u Akabi

Američka ambasada u Jordanu izazvala je veliku pažnju nakon što je objavila da su međunarodni aerodrom i luka u gradu Akabi hitno evakuisani.

Ipak, zvaničnici iz Jordana odmah su reagovali i demantovali ove navode, tvrdeći da se u zemlji ne dešava ništa vanredno.

Jordanski ministar za vladine komunikacije i glasnogovornik tamošnje vlade, Mohammad al Momani, izjavio je za Al Arabiyu da nikakva odluka o zatvaranju ili evakuaciji objekata u Akabi nije donesena.

On je istakao da su navodi iz američkog sigurnosnog upozorenja netačni.

“Nije donesena nikakva odluka o evakuaciji morske luke ili aerodroma u Akabi nakon što je Ambasada SAD-a ranije u nedjelju izdala sigurnosno upozorenje”, rekao je al Momani.

Ministar je naglasio da oba strateška objekta rade potpuno normalno i bez ikakvih zastoja, te da luka u Akabi funkcioniše u svom punom kapacitetu.

Jordanske vlasti su informaciju o evakuaciji demantovale i za agenciju AFP. Al Momani je u toj izjavi ponovio da na terenu nisu pronađene nikakve potencijalne prijetnje po sigurnost.

Cijeli verbalni sukob počeo je kada je Ambasada SAD-a na društvenoj mreži X objavila upozorenje u kojem stoji da su aerodrom i luka na jugu Jordana ispražnjeni zbog konkretne i vjerodostojne prijetnje.

“Toplo savjetujemo svim američkim državljanima da ne putuju ni na aerodrom ni u morsku luku. Nastavite se pridržavati svih sigurnosnih uputa jordanskih vlasti”, navedeno je u objavi američke ambasada, u kojoj nisu otkriveni drugi detalji o samoj opasnosti,pišu Vijesti

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