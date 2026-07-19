Španija u plamenu: Požar kod Madrida progutao 13.000 hektara

Javni emiter RTVE izvijestio je da se plamen proširio za dodatnih 14 kilometara tokom noći, dok više od 500 vatrogasaca i osoblja za hitne slučajeve radi na stvaranju protivpožarnih pojaseva i obuzdavanju požara, koji je izbio u četvrtak.Regionalna ministrica zaštite okoliša Mercedes Gómez izjavila je da su ovi napori uspjeli u držanju požara podalje od obližnjih zajednica. Podržava ih Španska vojna jedinica za hitne slučajeve (UME).

Zemaljskim ekipama pomaže i 25 vatrogasnih aviona. Gómez je rekla da je 20 općina, u kojima živi oko 800 stanovnika, evakuisano kao mjera predostrožnosti.

Rizik od požara je visok u velikim dijelovima Španije, a teška suša i niska vlažnost zraka pogađaju veći dio zemlje,pišu Vijesti

Od početka godine, šumski požari u Španiji uništili su više od 80.000 hektara, što je skoro dvostruko više od površine izgorjele u istom periodu prošle godine, prema podacima Evropskog informacionog sistema o šumskim požarima (EFFIS).

Međutim, 2025. godine najgori požari dogodili su se tek u augustu, kada je izgorjela površina porasla u roku od samo nekoliko dana sa oko 47.000 hektara krajem jula na 380.000 hektara početkom augusta.

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