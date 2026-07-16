Moskva zasuta sa preko 400 dronova, UKRAJINA ZADALA ŽESTOK UDARAC PUTINU! Narod bježi glavom bez obzira, OPŠTI HAOS

Ukrajinske snage su tokom noći 20. jula izvele napad dronovima na Moskovsku oblast, pri čemu su, prema navodima ruskih Telegram kanala, pogođeni naftni depo i logistički centar, piše espreso.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju gust crni dim koji se uzdiže iznad grada Podolska, oko 40 kilometara južno od Kremlja, nakon udara na naftni depo.

Požar je prijavljen i u skladištu najvećeg ruskog internet trgovca “Wildberries”, koji je ekvivalent američkom “Amazonu”, pa ga mnogi nazivaju “ruski Amazon”.

Kanali koji prate dešavanja navode da je pogođen jedan od logističkih centara kompanije u mestu Koljedino, južno od Podolska.

Na drugim lokacijama u Moskovskoj oblasti takođe je prijavljena šteta. U gradu Domodedovu izbio je požar u stambenoj zgradi nakon udara drona, dok su u naselju Bele Stolbi uništena skladišta u logističkom parku “Južna vrata” (Yuzhnye Vorota).

Za sada nije poznat puni obim pričinjene štete.

Moskva tvrdi da je na nju lansirano više od 400 dronova

Usred izvještaja o napadu na oblast ruske prestonice, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je prema regionu glavnog grada lansirano više od 400 ukrajinskih dronova, od kojih je 85 oboreno dok su se približavali Moskvi.

Na video-snimcima koje su objavili lokalni stanovnici navodno se vide bespilotne letjelice dugog dometa kako prelijeću oblast.

“Kijev independent” nije mogao nezavisno da potvrdi ove informacije, a ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom napada.

Novi udar samo dva dana nakon prethodne operacije

Napad je usledio svega dva dana nakon prethodne ukrajinske operacije u Moskovskoj oblasti, kada su, prema navodima Kijeva, takođe pogođeni ruski logistički centar i naftni depo.

Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski u izveštaju o toj akciji nije precizirao da li je skladište kompanije “Wildberries” služilo za čuvanje opreme namenjene ruskoj vojsci, ali je u video-obraćanju rekao da su skladišta koja su bila meta noćne operacije povezana sa vojnim strukturama.

Kijev nastavlja napade na rusku energetsku infrastrukturu

Ukrajina je poslednjih mjeseci intenzivirala napade dugog dometa na vojne, industrijske i energetske ciljeve duboko unutar ruske teritorije. Dronovi sve češće stižu do Moskve i drugih regiona koji se nalaze stotinama kilometara od ukrajinske granice.

Kao odgovor na ove napade, Rusija je dodatno ojačala protivvazdušnu odbranu glavnog grada, rasporedivši nove sisteme Pancir-SMD-E na krovove civilnih zgrada u Moskvi.

Kijev smatra da su naftna postrojenja legitimni vojni ciljevi, jer obezbjeđuju gorivo i finansijska sredstva za rusku ratnu mašineriju.

Ukrajinske snage sve uspješnije sprovode kampanju udara na rusku naftnu infrastrukturu, gađajući skladišta goriva, ometajući proizvodnju u velikim postrojenjima i, u pojedinim slučajevima, potpuno obustavljajući njihov rad.

Agencija Rojters je 24. juna objavila da Moskovska rafinerija nafte najverovatnije neće obnoviti proizvodnju tokom ove godine, nakon što je pretrpela veliku štetu u prethodnim ukrajinskim napadima dronovima.

Napadi na rusku naftnu infrastrukturu dodatno povećavaju pritisak na Kremlj, pogoršavajući domaću krizu u snabdijevanju gorivom, koja je već dovela do zabrane izvoza, rasta cijena i ograničenja prodaje goriva širom Rusije. Stanovnici više ruskih regiona i dalje prijavljuju višesatna čekanja na benzinskim pumpama, piše Kyiv Independent.

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