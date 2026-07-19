Stiže sezona Lava i poručuje – Stani u središte svog života!

Sezona Lava donosi priliku da stanemo u središte vlastitog života. Da živimo hrabro, stvaramo slobodno i volimo autentično. Poziva nas da prestanemo tražiti dopuštenje i da jednostavno budemo – jer ono tko jesmo dovoljno je.

Sunce 22.7. ulazi u Lava i mijenja ton ljeta. Nakon tjedana obilježenih privatnim pitanjima, obiteljskim odnosima, emocionalnom sigurnošću i vraćanjem na stare teme počinje razdoblje snažnijeg osobnog nastupa.

Lav ne želi život proveden u pozadini. Njegovo područje su identitet, stvaralaštvo, vodstvo, zadovoljstvo, ljubav i sve ono iza čega čovjek može stati vlastitim imenom. Kada Sunce prolazi ovim znakom, postaje važnije kako živimo, što predstavljamo i koliko su naše odluke doista naše.

Sezona Lava 2026. pritom ima znatno veću astrološku težinu od uobičajene. Jupiter je 30.6. ušao u Lava i već na početku sezone povećava ambicije, apetite i potrebu za vidljivošću. Krajem srpnja/jula Sunce aktivira snažnu konfiguraciju s Plutonom, Neptunom i Uranom, a 29.7. susreće se s Jupiterom, istoga dana kada se događa pun Mjesec u Vodenjaku. Sredinom kolovoza/avgusta slijedi potpuna pomrčina Sunca u Lavu.

Glavna tema ovog razdoblja zato nije površno samopouzdanje. U središtu su autorstvo nad vlastitim životom, odnos prema moći i odluke kojima pokazujemo koliko ozbiljno shvaćamo vlastite sposobnosti.

Koliko Vašeg života zaista pripada Vama?

Mnogi svakodnevno izvršavaju obveze koje su prihvatili prije mnogo godina, održavaju odnose čija su se pravila odavno pokazala lošima i nastavljaju slijediti ciljeve koji više nemaju veze s njihovim sadašnjim željama. Život izvana djeluje uređen, ali njegov glavni smjer određuju navika, tuđa očekivanja ili strah od reakcija okoline.

Lav takvu podjelu teško podnosi. Kao fiksni vatreni znak traži dosljednost između osobe i njezinih izbora. Ono što tvrdite da Vam je važno mora se vidjeti u načinu na koji trošite vrijeme, novac i energiju.

Tijekom sljedećih tjedana jasnije ćete primijetiti gdje stalno čekate tuđe odobrenje. Pokazat će se i situacije u kojima ste svoju vrijednost vezali uz nečiju pohvalu, partnerovu pažnju, položaj na poslu ili reakcije publike.

Sezona Lava stavlja odgovornost u Vaše ruke. Ne odlučuje okolina koliko vrijedi Vaš rad. Ne određuje partner imate li pravo na vlastite potrebe. Ne propisuje obitelj do koje dobi morate nastaviti živjeti prema pravilima koja Vam više ne odgovaraju.

Jupiter u Lavu podiže kriterije

Jupiter povećava sve čega se dotakne. U Lavu povećava želju za priznanjem, kreativnim izražavanjem, ljubavlju, uspjehom i utjecajem.

To se u svakodnevnom životu vidi vrlo konkretno. Posao bez mogućnosti napredovanja počinje djelovati tijesno. Slabo plaćen angažman postaje teže opravdavati. Kreativni projekt koji je dugo čekao „bolje vrijeme” traži ozbiljan plan. Ljudi koji godinama obavljaju važan posao iza kulisa žele jasnije ovlasti, višu poziciju ili veću naknadu.

Jupiter u Lavu teško pristaje na život sveden na preživljavanje i rutinu. Njegov je cilj povećati doseg, ugled i zadovoljstvo onim što radimo. Zato će tijekom ove sezone mnogi podići profesionalne i osobne kriterije.

Istodobno raste opasnost od pretjerivanja. Velike želje lako prerastaju u velika obećanja, a zdrav osjećaj vrijednosti u uvjerenje da pravila vrijede samo za druge.

Jupiter povećava potencijal, ali povećava i pogrešnu procjenu. Uspjeh tijekom ove sezone ovisit će o tome postoji li iza samouvjerenog nastupa znanje, rezultat i spremnost na odgovornost.

Ova sezona podržava izlazak iz anonimnosti, ali ne nagrađuje praznu samopromociju. Najviše će dobiti ljudi koji imaju što pokazati i spremni su stati iza toga bez lažne skromnosti.

Opozicija Sunca i Plutona: tko drži moć?

Sunce 27.7. dolazi nasuprot retrogradnom Plutonu u Vodenjaku. Istoga dana tvori trigon s retrogradnim Neptunom u Ovnu i sekstil s Uranom u Blizancima pa postaje središnja točka snažne planetarne konfiguracije.

Opozicija Sunca i Plutona otvara pitanje moći. U osobnim odnosima pokazuje tko donosi odluke, tko postavlja uvjete i tko se mora prilagođavati kako bi odnos opstao. Na poslu razotkriva skrivene hijerarhije, borbu za zasluge i situacije u kojima jedna osoba preuzima rezultat tuđeg rada.

Pritisak se često ne pojavljuje otvoreno. Dolazi kroz uskraćivanje podrške, emocionalne ucjene, ignoriranje, kontrolu informacija ili poruku da ćete izgubiti pripadnost ako postupite samostalno.

Lav predstavlja pojedinca, osobni integritet i pravo na vlastiti izraz. Vodenjak predstavlja skupinu, zajednicu, sustav i šire društvene interese. Njihova opozicija postavlja ozbiljno pitanje: koliko sebe trebate žrtvovati kako biste ostali prihvaćeni?

Odgovor neće svima biti isti. Pojedinac koji stalno popušta morat će zauzeti čvršći položaj. Onaj tko je navikao da se drugi prilagođavaju njemu suočit će se s otporom. U oba slučaja cilj je promijeniti raspored moći koji je postao neodrživ.

Pun Mjesec u Vodenjaku donosi odluku o pripadanju

Pun Mjesec u Vodenjaku događa se 29.7. na približno 6°30′ znaka. Nalazi se nešto više od dva stupnja od retrogradnog Plutona dok su Sunce i Jupiter u vrlo tijesnoj konjunkciji u Lavu. Njihova egzaktna konjunkcija događa se istoga dana, približno dva sata prije punog Mjeseca.

Pun Mjesec donosi kulminaciju tema koje su se razvijale tijekom prethodna dva tjedna. U Vodenjaku se one odnose na prijateljstva, profesionalne mreže, timove, organizacije, publiku i društveni položaj.

Neki će tada jasno vidjeti da su prerasli sredinu kojoj pripadaju. Vrijednosti se više ne podudaraju, odnosi se održavaju iz navike ili je cijena prihvaćenosti postala previsoka. Drugima će upravo grupa, tim ili profesionalna zajednica omogućiti nastup koji sami ne bi mogli ostvariti.

Sunce spojeno s Jupiterom u Lavu povećava osobnu važnost događaja. Moguće su objave, priznanja, ponude, napredovanja, javni nastupi i odluke koje osobu stavljaju u istaknutiju ulogu. Jednako su mogući sukobi zbog ega, autorstva i podjele zasluga.

Ono što se događa krajem srpnja/jula pokazat će možete li ostati svoji i istodobno surađivati s drugima. Potpuna neovisnost rijetko donosi veliki rezultat, ali ni pripadanje koje zahtijeva odricanje od vlastitog glasa nema budućnost.

Pomrčina Sunca u Lavu mijenja sliku o sebi

Potpuna pomrčina Sunca događa se 12.8. na približno 20°02′ Lava. Astronomski će biti vidljiva kao potpuna iz dijelova Grenlanda, Islanda, sjeverne Rusije, Španjolske i krajnjeg sjeverozapadnog dijela Portugala dok će se u velikom dijelu Europe vidjeti kao djelomična.

U astrološkom smislu pomrčina Sunca u Lavu donosi snažan rez u pitanjima identiteta, autorstva, kreativnosti, djece, ljubavi, statusa i javnog položaja. Događa se približno deset stupnjeva od Južnog mjesečeva čvora, koji se tada nalazi na samom prijelazu iz Djevice u Lava: pravi Južni čvor već je na kraju Lava, a srednji Južni čvor još je na početku Djevice. Zbog toga se pomrčina povezuje s napuštanjem starih obrazaca dokazivanja vlastite važnosti i ovisnosti o priznanju.

Pomrčine često donose događaje koji mijenjaju način na koji osoba vidi sebe. U Lavu to može biti preuzimanje istaknute odgovornosti, rođenje djeteta, javno priznanje, završetak kreativnog projekta, odlazak s važne funkcije ili raskid odnosa u kojem je osobni identitet bio potisnut.

Puno značenje tih događaja neće se iscrpiti u jednom danu. Posljedice će se razvijati tijekom sljedećih mjeseci, osobito kod ljudi koji imaju važne natalne položaje između približno 15. i 25. stupnja Bika, Lava, Škorpiona i Vodenjaka, a najsnažnije oko 20. stupnja.

Stanite iza onoga što birate

Sezona Lava 2026. neće dopustiti ugodno skrivanje iza okolnosti. Jupiter povećava želje, Pluton razotkriva odnose moći, pun Mjesec provjerava pripadnost, a pomrčina mijenja način na koji osoba razumije vlastitu ulogu.

Zato ove godine stati u središte vlastitog života znači donijeti jasnu odluku: svoje najbolje godine više nećete trošiti na život koji odgovara svima osim Vama.

Do ulaska Sunca u Djevicu 23.8. trebalo bi postati jasnije što zaslužuje Vaše ime, vrijeme i puni angažman.

Stanite u središte svog života.

Odatle se napokon vidi kamo zaista želite krenuti.

Suzana Dulčić/ATMA

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