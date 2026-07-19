FIFA će od Mundijala 2026. zaraditi 13 milijardi dolara

Svjetska fudbalska asocijacija (FIFA) očekuje prihode od gotovo 13 milijardi dolara!

“Sića” u Kataru

Prema novim finansijskim projekcijama, očekivana zarada znatno je veća od prvobitnih procjena koje su iznosile oko 9,6 milijardi dolara. Rast prihoda rezultat je velikog komercijalnog interesa za turnir, rekordne gledanosti i proširenja Svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, prema informacija svjetskih agencija, već je upoznao članove organizacije s novim finansijskim procjenama, koje potvrđuju da će Mundijal u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku donijeti rekordne prihode.

Jedan od ključnih razloga finansijskog rasta jeste povećanje broja učesnika i utakmica, što je otvorilo prostor za veću prodaju televizijskih prava, ulaznica i sponzorskih paketa. FIFA je dodatne prihode ostvarila i kroz ugostiteljske usluge, licenciranje proizvoda te saradnju s globalnim kompanijama.

Koliki je rast prihoda pokazuje poređenje s prethodnim Svjetskim prvenstvom u Kataru 2022. godine, kada je FIFA ostvarila tada rekordnih 7,6 milijardi dolara prihoda. Nova projekcija veća je za više od pet milijardi dolara.

Dodatni izvor zarade predstavlja i zvanična FIFA-ina platforma za preprodaju ulaznica. Organizacija naplaćuje proviziju od 15 posto i kupcima i prodavačima, čime ostvaruje značajne prihode i na sekundarnom tržištu, posebno tokom najatraktivnijih utakmica,pišu Vijesti

Veliki komercijalni uspjeh

Ekonomski analitičari smatraju da je upravo FIFA najveći finansijski dobitnik ovog Svjetskog prvenstva.

Veliki komercijalni uspjeh ponovo je otvorio raspravu o mogućem daljnjem proširenju završnog turnira. U FIFA-i se, prema navodima medija, razmatra mogućnost da na budućim svjetskim prvenstvima nastupaju čak 64 reprezentacije.

Takav format omogućio bi učešće većeg broja država, uključujući velika tržišta poput Kine i Indije, što bi dodatno povećalo broj gledalaca, interes sponzora i vrijednost televizijskih prava.

Iako konačna odluka još nije donesena, rekordni finansijski rezultati aktuelnog Mundijala dodatno jačaju argumente za novo proširenje najvećeg fudbalskog takmičenja na svijetu.

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