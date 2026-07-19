Koliko koštaju karte za finale: Morate biti milioner kako biste gledali utakmicu s prestižnog mjesta

Da biste si priuštili kartu u zadnji čas za finale Svjetskog prvenstva na stadionu Njujork/Nju Džersi (New York/New Jersey) – što je najskuplji sportski događaj ikada odigranim u Sjedinjenim Državama – možda morate biti milioner, jer je cijena prestižnog mjesta na stadionu prešla 2 miliona dolara u protekla 24 sata.Dok se Argentina predvođena Lionelom Mesijom (Messi) i Španija sa tinejdžerskom superzvijezdom Lamin Jamalom (Lamine Yamal) pripremaju za finalni okršaj, cijene ulaznica na tržištu preprodaje su naglo porasle,piše Avaz

Do petka, činilo se da su gotovo sve ulaznice prodate, a nekoliko ih je bilo na FIFA-inoj prodajnoj platformi po cijeni od oko 32.000 dolara po komadu.

U subotu na stranici nije bilo dostupnih ulaznica u zadnji čas. Međutim, FIFA-ina platforma za preprodaju nudila je ulaznice po cijeni od nešto manje od 10.000 dolara do čak 2,3 miliona dolara.

Završetak Svjetskog prvenstva u kojem su navijači bili spremni izdvojiti više nego ikad za mjesto na četverogodišnjem događaju, jer su kupci ulaznica zbunili čak i najveće cinike suočeni s vrtoglavo visokim cijenama.

Tako je prikladan kraj turnira koji je testirao granice onoga što su navijači spremni potrošiti, a FIFA-ino kockanje se isplatilo nakon zabrinutosti zbog viznih ograničenja i domaćih nemira u SAD-u, javlja Al Jazeera English.

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