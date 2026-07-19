Zašto će Messi u finalu imati drugačiji dres nego ostali

Na prvi pogled gotovo da neće biti razlike u odnosu na garnituru koju su Argentinci nosili tokom turnira, ali je FIFA za najveću utakmicu prvenstva pripremila nekoliko detalja koji će ove dresove pretvoriti u vrijedne uspomene.

Najavljene promjene

Aktuelni svjetski prvaci igrat će u tradicionalnim svijetloplavim i bijelim dresovima, uz bijele šorceve i čarape.

Golman Emiliano Martinez bit će potpuno odjeven u zeleno.

Najvažnija promjena nalazi se na prednjoj strani dresa, odmah ispod grba Argentine.

Na tom mjestu bit će otisnut poseban natpis s imenima finalista te datumom i mjestom odigravanja utakmice. FIFA ovakve natpise priprema za utakmice Svjetskog prvenstva, ali onaj iz finala ima posebnu vrijednost.

Dresovi ostaju trajna uspomena na utakmicu u kojoj se odlučuje o naslovu svjetskog prvaka, a kasnije često postaju izuzetno vrijedni kolekcionarski primjerci.

Na lijevom rukavu nalazit će se FIFA-ina poruka “Football Unites the World”, koja je korištena i tokom Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine.

Desni rukav krasit će službeni znak Svjetskog prvenstva 2026, dok će Argentina na prsima i dalje nositi zlatnu oznaku namijenjenu aktuelnom svjetskom prvaku.

Posebne oznake za Messija

Ipak, jedan će se dres razlikovati od svih ostalih na terenu.

Lionel Messi jedini će nositi posebnu oznaku Legacy, kojom FIFA obilježava njegov nastup na čak šestom Svjetskom prvenstvu,pišu Vijesti

Kapiten Argentine tako će dobiti još jedno priznanje za rekordnu dugovječnost na najvećoj fudbalskoj pozornici.

Uz oznaku Legacy, na Messijevom dresu nalazit će se i poseban bedž posvećen njegovim dvjema nagradama Golden Ball. Priznanje za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva osvojio je 2014. u Brazilu i 2022. u Kataru, kada je Argentinu predvodio do titule svjetskog prvaka.

Argentina će tako u borbu za odbranu svjetske titule krenuti u tradicionalnim bojama, ali s detaljima koji će podsjećati na najveće uspjehe njenih najvažnijih igrača.

Messijev dres će ponovo biti poseban i drugačiji od svih ostalih.

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