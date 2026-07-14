SAD pokrenuo nove napade na Iran nakon ubistva dva američka vojnika u Jordanu

Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na ciljeve u Iranu, potvrdila je Centralna komanda SAD (CENTCOM). Napadi su uslijedili nakon što je ranije objavljeno da su u Jordanu poginula dva pripadnika američkih oružanih snaga, dok se jedan vojnik i dalje vodi kao nestao nakon iranskog napada.

Američka vojska saopćila je da su zračne operacije počele u subotu u 18 sati po istočnoameričkom vremenu, odnosno u 22 sata prema GMT-u, po naredbi predsjednika Donalda Trumpa.

Prema navodima CENTCOM-a, cilj operacije je oslabiti sposobnost Irana da ugrožava pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, ali i odgovoriti na napade koje su, kako tvrde američke vlasti, izvele snage Iranske revolucionarne garde protiv američkih vojnika u Jordanu.

“Udari su usmjereni na dodatno smanjenje sposobnosti Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški moreuz i na kažnjavanje snaga koje su napale američke vojnike”, navedeno je u saopćenju CENTCOM-a.Nastavak sukoba

Iranska novinska agencija Mehr izvijestila je da su američki avioni napali područje u blizini Sirika na jugu Irana. Prema prvim informacijama, nema potvrđenih podataka o poginulima niti većoj materijalnoj šteti.

Napetosti između Washingtona i Teherana dodatno su porasle nakon neuspjeha privremenog sporazuma o prekidu vatre, koji je ranije postignut s ciljem smirivanja sukoba. Posljednja razmjena napada povećala je strahove od izbijanja šireg regionalnog rata.

CENTCOM je objavio da su dvojica američkih vojnika poginula u petak, dok se treći vodi kao nestao u akciji. Time je broj poginulih američkih vojnika od početka sukoba porastao na 16, dok je više od 420 pripadnika američkih snaga ranjeno.

Američki ministar odbrane Pete Hegseth oglasio se putem društvene mreže X, poručivši da će žrtva poginulih vojnika dodatno učvrstiti odlučnost SAD,pišu Vijesti

Nakon ranijih američkih napada na iransku infrastrukturu, uključujući mostove i energetske objekte, pojavile su se tvrdnje da je Iran uzvratno gađao Saudijsku Arabiju, druge američke saveznike u Perzijskom zaljevu, kao i Jordan.Hamenei prijeti odgovorom

Iranski vrhovni vođa ajatolah Mojtaba Hamenei poručio je da su američki potezi pokazali kako sporazumi s Washingtonom nemaju vjerodostojnost.

U izjavi objavljenoj putem njegovih službenih kanala i državnih medija, Hamenei je naveo da će Iran odgovoriti na nove američke poteze.

“Ukoliko američki neprijatelj nastavi eskalaciju sukoba, mora znati da Iran i njegovi saveznici imaju pripremljene odgovore”, poručeno je u izjavi.

Najnoviji događaji dodatno su produbili krizu između dvije zemlje i povećali rizik od širenja sukoba na širi Bliski istok.

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